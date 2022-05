Cubana rememora su salida de la isla en el último vuelo de PanAm y su papel crucial en la operación Pedro Pan (VIDEO)

“Yo me quedo aquí (en Cuba) mientras se pueda estar sacando niños porque eso es lo que hay que hacer. Tratar de sacarlos del peligro, separarlos del peligro que había ocurrido”, este fue el pensamiento de Helen Arias durante aquellos años entre 1960 y 1962, pensamiento que ejecutó al pie de la letra.

En aquel entonces, como empleada de la compañía aérea PanAmerican (PanAm), tuvo un papel fundamental a la hora de coordinar los viajes de los casi 15,000 niños que fueron enviados por sus padres hacia Estados Unidos, ante el temor del comunismo que se establecía en la isla con la llegada de Fidel Castro al poder.

Ella no se fue de Cuba hasta que la compañía de aviación cesó sus viajes desde la Isla hacia Estados Unidos y viajó en el vuelo final de PanAm, junto a los últimos niños que salieron de Cuba bajo la "Operación Pedro Pan".

Hoy, a sus casi 99 años de edad, Helen recuerda su ardua e imprescindible labor dentro del programa Pedro Pan.

"Panamerican nos dijo hasta cuándo podemos, nos dieron la fecha de cuándo iba a ser el último día de los vuelos que ellos consideraban que no había peligro, porque el miedo era lo que reinaba entonces en Cuba. Todo el mundo tenía pánico. Y más después de lo de Bahía de Cochinos. Los gerentes de Panamerican decidieron que hasta ese día porque después ya era peligroso que estuvieran allí, porque no les daban garantía. Nadie tenía garantía de que no les iban a hacer nada. Si te hacen una acusación, no tenías nada que te ayudara, nadie que te ayudara. Diciendo la verdad, casi todos eran amigos míos los que estaban en el vuelo. Personas que estaban deseosos de irse, pero estaban esperando hasta que ya fuera el último vuelo. Y sí, se llenó el vuelo y nos fuimos. Todo, lo dejaba uno, todo porque uno tenía que entregar todo, todo, todo... los muebles, la casa, todo, todo, todo… saber uno que tenía que empezar de nuevo", declaró en entrevista con Radio Televisión Martí.

La señora rememoró esta etapa de su vida, en la que cambió las vidas de tantos cubanos.

"Nosotros los poníamos en el vuelo y tú sabes, niños solos o hermanos que siempre con hermanos se acompañaban más uno a otro [...] Yo no sé cómo se enteraron de que yo era la que decidía quien se ponía en el vuelo, pero 25 asientos eran para niños que estaban no acompañados, iban solos y se sabía que a Miami", ralató.

Ella recuerda que por esos años "entró la furia de irse de Cuba y todo el mundo eso era lo que quería".



"A mi casa iban todos los días personas a rogarme, llorando: “póngame a mis hijos, póngame a mis hijos”. Llegaba a la casa y mi marido me decía: “oye, aquí hay que ayudar lo que más se pueda y lo más importante es sacar a los niños. Porque a la vez que se vayan los niños, ya los padres se van después".

Miles de niños en aquel momento, en gran parte gracias a ella, lograron huir del comunismo para convertirse en hombres y mujeres libres y exitosos en Estados Unidos.

Entre las numerosas personalidades que arribaron a EEUU bajo el programa Pedro Pan se encuentran el ex senador Mel Martínez; el profesor de la Universidad de Yale y reconocido escritor de la obra “Waiting for Snow in Havana”, Carlos Eire; el empresario y presidente de las gasolineras Sunshine, Máximo Álvarez y Miguel Bezos, padre adoptivo del empresario y fundador de Amazon, Jeff Bezos.