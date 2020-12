Cuba viola Reglas Mandela para el tratamiento a los reclusos

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, presos políticos y familiares en la isla, denuncian los maltratos y múltiples violaciones a las que sometidos los reos en el sistema penitenciario cubano, así como el incumplimiento por parte de las autoridades de Cárceles y Prisiones de las Reglas Mandela.



Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, bautizadas, como Reglas Nelson Mandela, fueron adoptadas por Naciones Unidas en 2015 para garantizar la protección de los derechos de los presos.

Las Reglas se basan en la obligación de tratar a todos los reclusos con respeto, la prohibición de la tortura y de cualquier otra forma de maltrato, prohíben la reducción de alimentos y agua al recluso, así como el uso de medios coercitivos que resulten, por su naturaleza, denigrantes o dolorosos, como cadenas o grilletes. Además, restringen el uso del régimen de aislamiento como medida de último recurso.

Desde Alto Songo, en La Maya, provincia Santiago de Cuba, Arianna Ávila, esposa del activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yordanis Labrada, quien fue conducido el 28 de octubre para la prisión de Aguadores, luego de ser condenado a ocho meses de prisión por el supuesto delito de impagos de multas, nos cuenta que ayer miércoles lo trasladaron a una prisión de mayor rigor.

“Se lo llevaron a la prisión de Aguadores y desde esa fecha no me han permitido verlo, nos comunicamos por medio de llamadas telefónicas y él me estuvo diciendo que pasó varios días con dolor de oído, también sobre la falta de medicamentos que hay en la prisión, hay un brote de sarna (escabiosis) y no hay nada para combatirla. Ayer miércoles me llamó y me dijo que lo trasladaron ahora para la cárcel de Mar Verde, que es de mayor rigor y temo por lo que le pueda suceder allí”, denunció Arianna.

El preso político Mitzael Díaz Paseiro, que ya sobrepasa los tres años en cárceles cubanas, condenado por el delito de “peligrosidad social predelictiva” y actualmente se encuentra en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, sufre serios problemas de salud. Su activismo político ha sido castigado con innumerables maltratos provocados por las autoridades del penal, cuenta su esposa Arianna López Roque.

“Mi esposo es un hombre que se ha deteriorado mucho con el tiempo que lleva encarcelado, con las torturas, golpizas, la falta de atención médica, que ha sido negada muchas veces por órdenes de la policía política”, señala la opositora.

El activista y miembro de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, José Rolando Cásares, condenado a cinco años por los delitos de “Atentado y Desacato” a al que recientemente se le otorgó una licencia extrapenal luego de haber cumplido tres años en el centro penitenciario del kilómetro Cinco y Medio de la carretera de Luis Lazo, en Pinar del Río, ofreció su testimonio de la vida en el presidio.

“Los presos políticos tienen una situación caótica, sufren todo tipo de torturas y en las peores condiciones. Los mecanismos internacionales de monitoreo, deberían inspeccionar las cárceles en Cuba para que pueda comprobar las violaciones de los derechos humanos existentes”, recomendó el activista.

Desde Guantánamo el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que fue librado el 4 de septiembre luego de haber cumplido un año encarcelado en el Combinado Sur, por los delitos fabricados de “desobediencia y resistencia”, expresa que allí son violados los derechos, tanto de los prisioneros políticos así como de los que tienen causas comunes.

“En la prisión provincial de Guantánamo, Las Reglas Mandela, que son los documentos aprobados por la ONU para reglamentar los derechos de los presos, se incumplen totalmente. Y los derechos humanos de los reclusos también son violados”, concluyó.