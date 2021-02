Cuba se perderá Serie del Caribe hasta que resuelva sus problemas políticos, dice comisionado

La participación de los cubanos en la Serie del Caribe está sujeta a la solución de temas políticos, indicó un alto funcionario de este deporte.

Juan Francisco Puello Herrera, Comisionado de Béisbol del Caribe, en una conversación con ESPN, dijo que no se vislumbra de momento volver a contar con Cuba en la Serie.

La ciudad de Mazatlán en México acoge desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero la Serie del Caribe 2021, pero los de la isla se han perdido una vez más la oportunidad de jugar en este certamen.

“Lo de Cuba es un asunto que tiene que ver con lo político. Cuando ese país resuelva sus asuntos políticos, entonces volveremos a ver a Cuba. Mientras tanto ese tema se quedará tranquilo”, declaró Puello Herrera.

Después de 53 años de su última participación, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que en 2014 Cuba volvería ser parte de la Serie pero "problemas con el visado y la situación política dificultaron la participación de los cubanos, aunque la Confederación hizo todo lo posible", explica ESPN.

“Lo de Cuba es algo aparte. Es un tema el cual ya no toco mucho porque es un tema incómodo. El que me conoce sabe que no me gusta la política ni los políticos. Lo mío es deporte”, expresó el Comisionado de Béisbol del Caribe.