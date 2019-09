Cuba se opone, Human Rights Watch celebra

Las empresas y embarcaciones sancionadas por OFAC: Caroil Transport Marine Ltd: Tiene su sede en Chipre, y opera tres buques: Carlota C, Sandino y Petion. Carlota C : es un buque cisterna de productos químicos que recientemente entregó productos petrolíferos venezolanos, incluida gasolina, a Cuba. En agosto de 2019, PDVSA, Cubametales y funcionarios cubanos organizaron el envío de gasolina desde El Palito, Venezuela a Cuba. Más tarde ese mismo mes, Carlota C viajó desde Venezuela a la Refinería de Petróleo del puerto de La Habana.

Sandino : es un buque cisterna de productos químicos que recientemente entregó petróleo venezolano y sus derivados a Cuba.

Petion: es un buque cisterna de productos que cargó petróleo crudo como parte de un envío que involucra a Cubametales y PDVSA a finales de mayo de 2019. Trocana World Inc: Tiene su sede en Panamá y es la propietaria registrada de Petion. Tovase Development Corp: Tiene su sede en Panamá y es la propietaria registrada de Sandino. Bluelane Overseas SA: Tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Giralt. Giralt: es un buque cisterna de crudo que recientemente entregó petróleo venezolano a Cuba.