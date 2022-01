Cuba reporta 4 muertes y más de 3 mil casos de COVID-19

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó este jueves 3,195 nuevos casos de COVID-19 en Cuba y otros cuatro fallecidos por la enfermedad en medio de críticas de la población por el incumplimiento de los protocolos sanitarios y la falta de recursos en los centros médicos para controlar el contagio.

Del total de casos reportados en la jornada, la mayoría son contactos de casos confirmados, 74 con fuente de infección en el extranjero y 48 sin fuente de infección precisada. Los casos activos suman 17,388, dijo la institución.

"No se cumplen los protocolos por parte de los pacientes, los mismos salen a la calle y los médicos de familia no pueden controlar eso, pues ellos solamente no atienden la COVID (...). Sabemos la situación que atraviesa el país, pero los centros de aislamiento existen, si seguimos ingresando en el hogar a los positivos volveremos a lo sucedido en julio y agosto del año 2021, dónde todo fue un caos y casi todas las familias cubanas perdimos algún familiar, incluyendo padres, hermanos, hijos...", comentó en la cuenta de Facebook del MINSAP Bárbara Hechemendía, en referencia a la medida de ingreso domiciliario decretado por las autoridades para pacientes positivos que no requieren hospitalización.

Otras críticas apuntan a la escasez de recursos para enfrentar el rebrote.

"Ya no hay test rápidos en los policlínicos; si no hay tantos casos, ¿por qué tan pocos recursos? No entiendo", señaló la residente en Santa Clara Maylin Alemañez Rodríguez.

Entretanto, crece la preocupación por el nivel de contagio que ha generado la variante Ómicron en el país. Algunos padres piden el cierre temporal de las escuelas.

"Las escuelas, por favor; es mejor cerrar por un pequeño tiempo, hasta que esto estabilice. No hay condiciones, se están llevando muchos niños enfermos de la escuela. Estoy preocupada con la mía, que no es saludable", dijo en la red social la habanera Calipso GC.

En un desglose por provincias, Holguín reportó la mayor cantidad de contagios, con 365, seguida de Las Tunas, con 363; Pinar del Río, con 310; Artemisa, con 286; Cienfuegos, con 232; Mayabeque, con 224, y Matanzas, con 209, entre las más afectadas.

La isla acumula ya 1,011,811 casos de COVID-19 y 8,352 fallecidos desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, según cifras oficiales que no es posible confirmar de manera independiente. Las autoridades de Salud han reconocido que las cifras pueden ser superiores a lo contabilizado.