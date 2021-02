Cuba no cumple con Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre igualdad de género

Autoridades cubanas suspenden temporalmente las llamadas telefónicas a Deny Solís, quien se encuentra encarcelado en la prisión combinado del Este, en La Habana.

Con anterioridad, su tío, Vladimir González, había manifestado a Radio Martí su preocupación, ya que Solís no llamaba a su familia desde el 28 de enero. Ahora se confirman sus sospechas de una posible represalia, según nos comentó.

“Ayer llamaron a mi sobrina. La llamó un recluso desde el Combinado del Este para decirle que lo habían sancionado por un mes sin llamar a su familia. Nosotros hacemos conjeturas que fue por la llamada que mi sobrino le hizo a Maikel también. Ellos saben que Maykel es muy afín con Denis.

Con Maykel Castillo, El Osorbo, también conversamos. Según nos dijo, este martes fue detenido por espacio de 6 horas, y por segunda vez en la semana. Su arresto ocurre a pocos pasos de su vivienda, en La Habana Vieja, cuando a través de Facebook Live hablaba, entre otras cosas, de la situación que enfrenta Denis Solís, quien lo llamó en dos ocasiones antes del 28 de enero, según nos confirmó.

“Dos veces me ha llamado Denis a mí a denunciar. Para tramitarme la denuncia a mí, y yo se la doy a los periodistas, y los periodistas la denuncian, y por eso es que no lo han dejado llamar, por denunciar los maltratos y las cosas que pasan ahí, que no le pasan a él, pero él las ve, es lógico.

También sobre la situación de Denis Solís, expresó su opinión la curadora de arte Anamely Ramos, a través de una transmisión directa por Facebook.

“Denis está en una cárcel de máxima seguridad, cosa totalmente ilegítima. Denis tiene ocho meses de condena, pero, además, es primerizo. No es para que esté en el Combinado del Este, y mucho menos en el edificio 1, que es el edificio de mayor seguridad dentro del combinado, para personas de más de 20 años de condena. Entonces, aparte de eso, lo castigan a un mes sin llamar. Nosotros no sabemos cómo está Dennis. No sabemos si a Denis lo golpearon o lo reprimieron. Entonces, para colmo, detienen a Maykel cuando estaba hablando de Denis. ¿Qué es lo que quieren esconder tanto?”