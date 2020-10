Cuba le prohibió la salida por 9 meses, pero Lidier Hernández ya está con su familia en Uruguay

El activista cubano, Lidier Hernández Sotolongo, logró el sábado viajar a Uruguay, donde reside, después de estar por casi nueve meses “regulado” en Cuba.

“Lo que sentí fue grande. En el momento en que despegó el avión me dije ‘ahora sí no me pueden retener’, pero al mirar los paisajes, pensaba que no sé cuándo los podré volver a ver y cuando vi alejarse la costa cubana, emocionalmente me quebré. Fue un momento bien duro”, dijo a Radio Martí.

El joven entró en enero a la Isla a visitar su familia en la ciudad de Cienfuegos y cuando trató de regresar a su casa en Montevideo las autoridades cubanas se lo impidieron por "razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público”.

Durante su estancia en Cuba, Hernández, miembro del movimiento opositor Somos Más, tuvo que enfrentar interrogatorios en los que oficiales de la Seguridad del Estado le recriminaron haber participado en manifestaciones contra el régimen en Uruguay.

En los primeros días del 2020, Hernández había encabezado una protesta por la liberación de los presos políticos frente a la Embajada de La Habana en Montevideo.

Luego, por ser retenido en Cuba, Hernández perdió su trabajo en Uruguay en el mes de mayo, porque debía haberse incorporado el 17 de febrero.

Poco antes de esa fecha cuando se disponía a abordar el avión en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, el mayor Ángel, Jefe de Emigración de la terminal aérea, le comunicó que tenía prohibición de salida del país.

En junio, el canciller uruguayo, Ernesto Talvi, se pronunció sobre la situación de Hernández asegurando que su gobierno estaba trabajando “intensamente” para posibilitar su regreso.

“Tuve que apurarme mucho para hacer los trámites porque me avisaron el lunes en la noche. Para poder entrar a Uruguay tenía que tener un test PCR [Reacción en Cadena de la Polimerasa] con menos de 72 horas y hacerse en Cienfuegos ese test en tan poco tiempo no es sencillo. Finalmente lo logré”, dijo.

“Acá en Uruguay lo principal que me esperan es mi esposa y retomar la vida de nuevo, a ver qué encuentro de trabajo y volver a la normalidad”, explicó.

En condición similar a la de Lidier Hernández Sotolongo se halla la influencer cubana Iliana Hernández, que es ciudadana española y está regulada desde hace varios años.