Cuba impide a periodista independiente asistir a seminario en Chile

Las autoridades cubanas impidieron este viernes que la periodista Isel Arango, editora del medio La Hora de Cuba, viajara desde la Habana a Santiago de Chile con motivo de un taller de asesoramiento en proyectos independientes, según denunció ella misma a Radio Televisión Martí desde el Aeropuerto Internacional José Martí.

“Cuando fui a pasar por inmigración me dijeron que me retirara, que esperara, hicieron unas llamadas. Un señor de Inmigración me comunicó que no permitían viajar”, refirió Arango sin que mediaran más explicaciones.

Arango dijo que de los otros jóvenes que viajaban la capital chilena supo de la denegación de una de ellas y que Iris María Meriño, también colaboradora de La Hora de Cuba, pudo pasar los controles aduanales.

Sobre el seminario, Arango expresó: “Es una especie de curso-taller para llevar a cabo un proyecto independiente. En mi caso era un proyecto con artistas jóvenes con los cuales yo quería trabajar para hacer una exposición”.

El pasado martes Isel Arango denunció que fue citada para un interrogatorio con la policía política de Camagüey, su provincia de residencia.

Arango lo explicó públicamente en su cuenta de Facebook: “El objetivo de la entrevista fue claramente la intimidación. No faltaron las advertencias y amenazas sobre las consecuencias que podrá tener para mí y para mi familia mi próximo viaje a Chile”.

Aunque el oficial interrogador, aseveró Arango, insistió en que el régimen ofrece espacios de libertad, la comunicadora ironizó sobre la falta de libertades y la represión en Cuba, y remató: “Yo, por lo pronto, seguiré ejerciendo mis derechos, que para eso son”.

Inmediatamente a la denuncia el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reaccionó a las amenazas contra Isel Arango desde su cuenta de Twitter.

“Denunciamos la detención arbitraria y amenazas de la dictadura de Cuba a Isel Arango, editora de La Hora de Cuba, y su familia”, expresó Almagro.

Contra las voces discordantes

En esta misma semana la familia de Henry Constantín Ferro, director de la mencionada publicación sufrió las amenazas por parte de un desconocido, lo que pudo denunciar el mismo periodista.

“Seguridad del Estado (de) Cuba usa a alcohólico para ir a mi casa, y gritarle a mis padres que me va a matar”, escribió Constantín.

El pasado lunes se celebró en las oficinas de la Secretaría General de la OEA, de conjunto con la Misión Permanente de Estados Unidos ante esa organización un debate sobre la censura al arte libre en la isla.

Constantín había denunciado en su cuenta de Facebook el caso de Yasnier León, un profesor de Educación Física de la enseñanza primaria que por más de 6 años abusó de alumnos de entre 9 y 12 años de edad y ahora está bajo custodia de las autoridades en Camagüey.

“Todos lo apreciaban. Me equivoco: de ese medio millar de niños al que le impartió correctas clases de Educación Física, hay por lo menos 40 muchachitos que no piensan lo mismo, porque Yasnier León no solo daba clases de Educación Física, no. Yasnier León acosaba sexualmente a sus alumnos, niños varones de pañoletas rojas.