Cuba "valora" permitir vuelos de carga desde EEUU, autorizados por Washington desde julio

Cuba, impactada por una profunda crisis económica que ha provocado escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos, anunció el miércoles que estudia la posibilidad de permitir operaciones de vuelos de carga desde Estados Unidos a varios aeropuertos de la isla, de acuerdo a una nota oficial del Nota Informativa del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC).

La información hace referencia a una reunión el pasado 30 de agosto entre representantes de la Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA) y el IACC y de la empresa charteadora INVICTA "para, entre otros aspectos, valorar las posibles operaciones de carga con el uso de la aerolínea Skyway a aeropuertos fuera de la ciudad de La Habana".

"En igual sentido, se intercambia con funcionarios de la aerolínea IBC para la implementación de los vuelos de carga que opera con la empresa charteadora CUBAMAX, autorizados a volar a La Habana, así como operaciones a otros aeropuertos del país", añade la información.

El año pasado EEUU suspendió la autoridad de las aerolíneas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos chárters entre Estados Unidos y Cuba, aunque la orden contemplaba excepciones limitadas, específicamente para "vuelos chárter autorizados con fines médicos de emergencia, búsqueda y rescate, y otros viajes considerados de interés para los Estados Unidos".

La nota oficial de Cuba reconoce que EEUU había autorizado desde julio estas excepciones de emergencia a favor de las aerolíneas Skyway e IBC para permitirles operar vuelos de carga semanales a Cuba, incluyendo un vuelo semanal adicional a cualquier otro aeropuerto del territorio nacional para Skyway y hasta cinco vuelos semanales a cualquier aeropuerto de Cuba para IBC.

Rey González, ejecutivo de IBC, dijo el pasado 26 de agosto a la publicación Cubanet que a pesar de que obtuvieron la autorización del DOT desde inicios de julio, La Habana aún no había otorgado los permisos de aterrizaje a IBC Airways y Skyway Enterprises para llevar ayuda humanitaria a la Isla.

“No tenemos hasta ahora permisos para aterrizar en la Isla”, declaró González.

“No estamos volando a Cuba porque no tenemos esos permisos, una vez tengamos esos documentos para aterrizar en el país entonces podemos trabajar con las agencias locales para enviar la ayuda humanitaria. Pero hasta ahora no tenemos eso (...) Desafortunadamente no podemos hacer nada hasta que Cuba no otorgue esos permisos de aterrizaje, y no hay información de cuándo lo van a autorizar o si lo van a autorizar”, recalcó González.

Varias iniciativas de la sociedad civil cubana han solicitado al régimen que permita un corredor de vuelos humanitarios para llevar a la isla productos de primera necesidad.

A raíz de las manifestaciones ocurridas en el país desde el 11 de julio, el régimen autorizó a los viajeros a llevar medicinas, alimentos y productos sanitarios sin pagar aranceles de importación.