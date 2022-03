Cuba "está en una situación que no aguanta más": opinan expertos sobre crisis del sector privado

La contracción del sector privado se agudiza en Cuba ante el temor de los emprendedores de invertir en una economía que está en crisis, y carente, además, de reformas por parte del gobierno, alertan expertos sobre el tema.

En las últimas cinco sentencias de las personas enjuiciadas por el 11J publicadas por el Tribunal Provincial de la Habana, el 25% eran trabajadores por cuenta propia, dijo este martes a Radio Televisión Martí el abogado Yaxis Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“La preocupación de lo que están viviendo los trabajadores privados encaja perfectamente en que haya un número importante de los manifestantes que eran emprendedores, lo que refleja la dura situación del trabajo por cuenta propia en estos últimos años en la isla", señaló Cires.

Estos emprendedores intentan realizar un proyecto de vida en su país, pero ven que las condiciones económicas, políticas y sociales no se lo permiten, "por más que la propaganda del régimen venda que una Cuba que es un paraíso”, concluyó.

Mientras que el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, advierte que la falta de garantías por parte del gobierno a los inversores, y la incertidumbre sobre su futuro, son algunas de las razones que han llevado a una disminución del cuentapropismo en la isla.

“Es muy riesgoso para una persona invertir dentro del escenario cubano, la mayoría de los emprendedores nacionales tienen temor debido a la falta de un mercado mayorista. No existen todas las garantías, no hay zonas especiales de desarrollo funcionando realmente, no existe la alianza público-privada. También tenemos problemas con el acceso a créditos bancarios y está disminuyendo la inversión del sector privado nacional. La mayoría de las personas, la opción que toman es vender sus propiedades y marcharse de Cuba”, aseguró el experto.

Por su parte, el economista Elías Amor Bravo enfatizó que el gobierno cubano no ofrece datos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que están cerrando, sólo publican las que se crean.

“Lo que no da el gobierno cubano es el dato de las MIPYMES que cierran, algo que está ocurriendo, en primer lugar, porque no les daban financiación los bancos, y en segundo lugar, porque no lograron un acuerdo con los proveedores para el suministro de la materia prima. Pero el que esto esté pasando en Cuba, a la desesperada, da la sensación de que estamos ante un fin de ciclo de una situación que no aguanta más, que va a acabar poniendo patas arriba a todo el sistema”, opinó el economista.