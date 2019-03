Dama de Blanco Rosario Morales condenada a un año de privación de libertad

La Dama de Blanco Rosario Morales tendrá que cumplir un año de privación de libertad por haber gritado "Abajo la Revolución", "Abajo Raúl y Fidel", "Abajo el hambre y la miseria" y "Abajo los corruptos', en diciembre de 2017, en Alamar, cuando salió en defensa de un cuentapropista que era acosado por la Policía.

"Me echaron un año de privación de libertad, aunque me explicaron que tengo 10 días para apelar, y si no, que espere ser notificada a vuelta de correo", dijo Morales a Radio Martí.

Indicó que las autoridades no citaron a juicio este jueves en el Tribunal Municipal de Cojímar a la también Dama de Blanco Leonor Reyno, quien resultó agredida por un oficial de la policía política al salir en defensa del trabajador privado.

"Lo que sucedió fue que yo salí apoyando a los cuentapropistas, y a Leonor, el día 5 de diciembre del 2017. Yo llegué y empezamos a gritar consignas en contra del Gobierno, y entonces nos llevaron a El Vivac", explicó Morales.

Las dos mujeres pasaron 12 días en el centro de detención policial por salir en defensa de un cuentapropista en la localidad de Alamar, en Habana del Este, que fue agredido verbalmente por la Policía por mostrar su licencia en lugar de su carné de identidad cuando le pidieron identificarse.

(Redactado por Jorge P. Martínez, con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)