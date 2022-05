Cuatro hermanos de La Güinera procesados por manifestarse contra el régimen de Cuba

Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado este martes a José Antonio Gómez León, uno de cuatro hermanos manifestantes del 12 de julio en La Güinera, La Habana.

Su madre, Elizabeth León Martínez, dijo a Radio Martí que en la vista que tuvo lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre se demostró la inocencia de José Antonio, quien permanece encarcelado en la prisión Combinado del Este, junto a dos de sus hermanos.

Al joven le piden 8 años de cárcel por los cargos de atentado y desorden público, "por tirar unas piedras para llamar la atención y que no me siguieran dando golpes", dijo la madre, quien sirvió como testigo en el juicio.

"Se quedó demostrado en el juicio que él es inocente y que no tiene culpa. Como la manifestación fue ese mismo día, yo me asomé y me dieron golpes y él tiró las piedras, no para darle a nadie sino para llamar la atención", agregó.

La señora tiene otros dos hijos en la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este. Se trata de Frandy González León (27 años) y Santiago Vázquez León (21 años), quienes fueron juzgados en enero por el delito de "sedición" y para quienes la Fiscalía solicitó una sentencia de 20 años de privación de libertad, que ahora está en proceso de apelación.

El otro hermano, Adonis Alexander Remón León, fue excarcelado bajo reclusión domiciliaria.

Tras su salida de prisión, denunció la violencia y los maltratos que recibió bajo custodia de las autoridades cubanas.

“Me dieron tremenda mano de golpes. Yo entiendo que en el momento que estoy en una manifestación pacífica, no tengo por qué ser agredido por la policía porque yo estoy expresando lo que siento, mi pensamiento. Yo con las manos extendidas hacia arriba que me cayeran a patadas y estrellones. Cuando llegué a la unidad del Capri, peor y cuando llegué al centro de detención Jóvenes del Cotorro me defequé encima de los golpes que me dieron [...] Fui a parar al Combinado del Este, al pabellón donde están los convictos de asesinato. No solamente yo, muchos de mis amigos que participaron en las protestas”, dijo en entrevista con Radio Televisión Martí.



En La Güinera, el régimen reprimió ferozmente a los manifestantes, uno de ellos ​fue Diubis Laurencio Tejeda, quien murió de un disparo por la espalda propinado por el subteniente de la policía Yoennis Pelegrín Hernández, quien quedó libre de cargos al argumentar que actuó en defensa propia.

En esta localidad del municipio Arroyo Naranjo las protestas tuvieron lugar el 12 de julio, el día después de las principales protestas nacionales, por lo que las fuerzas de seguridad estaban preparadas para reprimir y acudieron con tropas antimotines.

Una nota oficial del Ministerio del Interior de Cuba sobre los sucesos en este barrio se refiere a los manifestantes como "grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales" que "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria del territorio, con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".

"Los manifestantes, a su paso, fueron interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población y en su intento por evadir la actuación, vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al propio tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar. En el enfrentamiento, varios ciudadanos fueron detenidos, y otros resultaron lesionados, incluyendo agentes de la autoridad", afirma la comunicación oficial publicada el 13 de julio.

[Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí]