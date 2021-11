"Cuando yo muera que me velen en mi casa": a 14 días en huelga de hambre Virgilio Mantilla asegura que llegará "hasta el final”

Este miércoles, el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, cumple 14 días en huelga de hambre en la cárcel Cerámica Roja, ubicada en la ciudad de Camagüey.

Mantilla Arango decidió hacer la huelga en reclamo de que las autoridades pertinentes revisen la condena que recibió allí, en el penal, el pasado 20 de octubre, consistente en tres años y tres meses de privación de libertad por “daños a la propiedad”, tras colocar carteles en contra del régimen en los muros de la ciudad.

Este martes, su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández fue citada, a la una de la tarde, por las autoridades del referido penal, a causa “del delicado estado de salud de su esposo”, y con el propósito de que lo convenza para que deponga la huelga de hambre, explicó la mujer a Radio Martí.

“Me dirigí para la cárcel y, cuando llegué, me pusieron en una oficina y allí se encontraba un oficial de la Seguridad del Estado, el coronel Torreblanca, director de la prisión, además de dos mujeres guardias del penal, y luego, en unos 10 minutos, trajeron a Mantilla esposado y escoltado por guardias. Yo lo vi muy desgastado, bien delgado, y me dijo que tenía muchos escalofríos (temblores)”, relató la esposa del prisionero de conciencia.

“Yo le llevé un caldo y me dijo: ‘Ángela, por favor, no me insistas’. Él no quiso tomar nada, y no quiere alimento alguno, y me reafirmó, además, que él no va a cumplir esa injusta condena bajo ningún concepto, y se mantiene aferrado a su huelga, y continúa en celda de castigo. Incluso me pidió que le dijera a su padrastro, Jesús Pino Argilagos, que, ‘cuando yo muera que me velen en mi casa, y que no me cremen”, contó la esposa del opositor.

Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Jiordan Marrero Huerta, responsabilizó a la Seguridad del Estado y a las autoridades penitenciarias por la integridad física de Mantilla Arango.

“Virgilio Mantilla Arango está solicitándole a la Fiscalía Provincial de Camagüey que se revise su causa número 223 del 2021, y tenemos que estar al tanto de cualquier llamada que puedan realizar desde la prisión reos comunes, quienes son los que nos han mantenido informados", ya que el huelguista se encuentra muy débil debido a la protesta, señaló Marrero Huerta.

Mantilla Arango, de 51 años de edad y residente en el municipio de Céspedes, Camagüey, padece de serios problemas de salud. Ha sido condenado con anterioridad en tres oportunidades, siempre por razones políticas que el régimen no ha querido reconocer y ha disfrazado de delitos comunes, valiéndose de turbios procesos judiciales.