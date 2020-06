Critican trabajo de médicos cubanos en México: "Solo dan vueltas por el hospital"

El trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia del coronavirus ha sido fuertemente cuestionado, según publicó este fin de semana el importante diario mexicano El Universal.

El periódico investigó el verdadero papel de los cubanos en este país y recogió opiniones de colegas mexicanos que expresan el descontento por la contratación, el pago y el desempeño de los médicos enviados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

“Todos los días nos preguntamos qué hacen. La verdad es que nada más están aquí para tomar muestra. ¿Asesoría? Pues no sabemos de qué tipo, porque son médicos familiares de primer contacto, son sanitaristas”, comentó un médico del Hospital General Balbuena, que solicitó el anonimato a El Universal.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó contratar a cientos de médicos cubanos para asesoría en materia de política pública y prácticas para atender la crisis.

El número de víctimas fatales en México subió el domingo a 13,699 para una cifra total de 117,103 contagios.

“La verdad es que son médicos que no están en el frente de batalla, son muy buenos para cubrir cercos epidemiológicos pero no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva, por ejemplo, no ven casos COVID, al menos en este hospital”, relató uno de los médicos.

El Universal cita también opiniones de redes sociales. "El galeno José Colín Fonseca denunció a través de sus redes que al Hospital de Xoco, en la Ciudad de México, llegaron médicos cubanos que no hacen algo y que el gobierno les da una compensación como a un especialista [20 mil mensuales]".

El portal Diario de Cuba obtuvo detalles del contrato del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el Gobierno de la Ciudad de México con Cuba para los médicos, según el cual La Habana recibe 10.693 dólares por cada uno de ellos.

Una fuente del gobierno de la Ciudad de México citada por DDC indica que entre los profesionales cubanos hay médicos de la familia, biomédicos, especialistas en medicina crítica y medicina interna, además de epidemiólogos y enfermeros.

Un cirujano citado por El Universal denunció en su cuenta de Twitter que los cubanos "ganan al menos cuatro veces más que un mexicano, y no hacen nada".

Un doctor del Hospital General Balbuena donde trabajan los cubanos dijo que "se quedan prácticamente todo el día en el área de Consulta Externa o sólo dan vueltas por el hospital".

El diario también cita a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, quien indicó que los médicos tienen tareas específicas y han trabajado en laboratorios, así como en las carpas Triage o primer contacto de pacientes con sospecha.