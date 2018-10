Cristiano Ronaldo es demandado y acusado de violación en EEUU

El estelar futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue demandado por una mujer del estado de Nevada, quien afirma que la violó en una suite ubicada en el penthouse de un hotel de Las Vegas en 2009.



La denunciante añade que el astro del fútbol envió después a un grupo de representantes para buscar un “arreglo” que obstruyó la investigación penal del caso. Añade que se le engañó con el objetivo de que guardara silencio a cambio de $375.00 dólares.



De acuerdo con la demanda, la mujer pidió el mes pasado que la policía reabriera el caso penal. La policía de Las Vegas confirmó el lunes a The Associated Press (AP) que ha reabierto un caso de agresión sexual que se remonta al 2009 y que fue denunciado por la mujer mencionada en la demanda.



La AP tiene la política de no identificar a las personas que se dicen víctimas de agresiones sexuales.



Christian Schertz, abogado de Cristiano, no respondió de inmediato a un correo electrónico en que se solicitaban sus comentarios. Pero después de que el semanario alemán Der Spiegel publicó la semana pasada un reporte sobre el caso, Schertz amenazó con demandar a esa publicación.



“Esto viola los derechos personales de nuestro cliente Cristiano Ronaldo en una forma excepcionalmente seria”, señaló el abogado.



Mediante un video en Instagram, Cristiano apareció sonriente, horas después de que se presentó la demanda, y pareció negar las acusaciones.

(Con información de Associated Press)