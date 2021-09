Todas las provincias de Cuba bajo apagones totales o parciales

Un gigantesco apagón afecta desde la noche del viernes a toda Cuba, según reporta la estatal Unión Eléctrica de Cuba.

Ante las quejas de numerosos usuarios las autoridades cubanas se mantienen actualizando el estado de las roturas en varias generadoras del país como la Termoeléctrica Antonio Guiteras y la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna.

La Unión Eléctrica reconoce "salidas de operación de las unidades generadoras de las Centrales Termoeléctricas “Lidio Ramón Pérez” en Felton Holguín y “Antonio Maceo” en Santiago de Cuba; además de la Central Eléctrica de Fuel Oil en Moa.

La entidad explica que por esta causa se afectó el servicio eléctrico totalmente en las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, y de forma parcial en el resto de las provincias por actuación de la protección automática por baja frecuencia (DAF).

"Creo que es necesario llegar al fondo de lo ocurrido ... determinar las causas y lo más importante identificar las debilidades del sistema que llevaron a esta crisis ... es necesario transparencia en este tema y lo más significativo un plan de acción para evitar la repetición", indicó un usuario.

Otro exigió respuestas efectivas: "Más y más justificaciones! Pero no enumeran la relación concreta de imprescindibles necesarios para resolver el problema de la estabilidad en la generación eléctrica, tal que sea suficiente para que nunca más en la vida haya un apagón en ningún lugar de la geografía cubana. Y mucho menos se plantean esa lista de imprescindibles como una meta a conseguir en un plazo razonable".

"Mire, lo que no puede ser es que yo tenga 45 años de edad y desde niña aprendí a caminar con mis brazos extendidos para no golpearme durante el apagón. Todas las semanas tenemos que discutir este tema y yo he vivido toda mi vida con apagones. Ustedes dicen que están trabajando para solucionar el problema. Un problema que no se ha solucionado en los últimos 45 años, cuando esperan solucionarlo? De que estamos hablando de 6 meses y no enfrentemos mas apagones, o seguiremos viendo estos análisis en los próximos 45 años? Por qué esto no es un problema que se discute en el resto de los países del mundo? ahhh porque nosotros somos los únicos con tegnología de Europa del Este? O porque nosotros somos los únicos que sufrimos un brutal bloqueo. O por qué mejor no reconocer que somos ineficientes y que por eso tenemos fallas de este tipo?", cuestionó una de las afectadas.