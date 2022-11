Crean la primera Alianza de Cristianos de Cuba que exigirá libertad de los presos políticos y de culto

Una treintena de líderes religiosos de diversas denominaciones fundaron la Alianza de Cristianos de Cuba el pasado fin se semana con el objetivo de trabajar por la libertad de culto y exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos, además de trabajar para invalidar el nuevo Código de la Familia, dijo a Radio Televisión Martí, desde Victoria de las Tunas, el pastor apostólico y líder del Ministerio Internacional Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien auspició el evento.



“Reunimos pastores, ministros del evangelio, obispos de diferentes provincias cubanas y diferentes denominaciones, para afirmar la primera alianza de ese tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino tiene que ver con el trabajo que la iglesia hace, de lo que aparece en la escritura, en la Biblia respecto a la sociedad, a los presos, la atención a las personan necesitadas, el código de la familia. Hicimos un debate sobre todos estos asuntos y levantamos un acta", detalló Travieso.

"Nosotros estamos promoviendo un evento a nivel nacional y que las iglesias despierten, para que logren entender cuál es la función social de cada pastor en el contexto actual de la sociedad cubana que es bastante complicado”, señaló el pastor.

Puntos importantes en la agenda de trabajo fueron la exclusión de las iglesias proscritas en los debates del nuevo Código de las Familias, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como el tema de la patria potestad, dijo el líder religioso.



“En esos asuntos hay consenso extraordinario, porque eso nos afecta a nosotros, y no estamos incluidos en ese código. Se nos privó de nuestra fe de toda la vida. Y también estamos haciendo un llamado a todos los padres a que se ‘planten’ para revocar, rechazar, no aceptar el nuevo Código de la Familia. El Estado no puede sustituir el papel de los padres”, aseguró el apóstol.



Hubo presiones por parte de la Seguridad del Estado sobre algunos pastores para que no participaran, señaló Travieso.



“Por ejemplo, el Obispo Isael Cagidez, de la iglesia Estrella de Belén, quien estaba invitado al evento y lo detuvieron el día antes, se lo llevó la Seguridad del Estado, para amenazarlo y presionarlo para que no participara. Por eso es que muchas veces tenemos que hacer las convocatorias un poco ocultas. De todas maneras, a pesar de las presiones, tuvimos un buen encuentro, y allí está la manifestación con esta alianza”, concluyó el líder apostólico.