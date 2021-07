Continúan en Cuba las detenciones, y las liberaciones en espera de juicio, de manifestantes del 11J

El joven Yoan de la Cruz, de 26 años, se encuentra detenido e incomunicado desde el viernes por transmitir en vivo, a través de Facebook, las protestas populares ocurridas el 11 de julio en el parque de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa.

Quien se identificó a Radio Martí como su madrina dijo que el joven grabó el hecho "como tantos otros" en el pueblo, y solo por eso fue arrestado en su vivienda.

“Las cosas con él se están complicando mucho y, al final, él fue un muchacho más que grabó, de todos los miles que grabaron aquí en San Antonio", dijo.

La mujer explicó que De la Cruz no tiene antecedentes penales, ni de participar en protestas antigubernamentales.

"Nunca se ha manifestado de nada; él lo único que hizo fue grabar, y porque vive frente al parque. Él no se proyecta nunca con ningún tipo de manifestación, ni ha sido organizador de nada. Es un niño maravilloso, de su casa, criado por su abuelita y su mamá, dos personas mayores, y ahora se ve en esta situación”, alegó la madrina del joven.

Liberan a periodista de Palenque Visión

El periodista independiente José Antonio López Piña, reportero de la agencia Palenque Visión, fue puesto en libertad el pasado viernes, tras un arresto de 72 horas durante un allanamiento realizado por la policía política a su vivienda, ubicada en el poblado de El Cristo, en Santiago de Cuba.

López Piña dijo a Radio Martí que fue liberado bajo fianza y se encuentra en espera de un juicio, acusado de instigación a delinquir.

“El pasado día 21, soy conducido hacia la unidad policial del poblado El Cristo. Allí vuelvo a ser interrogado por varios instructores de la Seguridad del Estado, diciéndome que yo estaba incitando a las personas a salir a la calle”, relata López Piña.

El detenido repitió a los interrogadores que labora como periodista independiente.

De El Cristo fue trasladado hacia la Unidad de Operaciones Policiales en Santiago de Cuba, "donde vuelvo a ser interrogado”, dijo López Piña.

“Me plantean la misma situación, y les vuelvo a explicar lo mismo. Me sientan en una mesa y me enseñan todas las cosas a las que yo había dado seguimiento en las redes sociales, y me dicen que yo estaba instigando a las personas a salir a la calle”, explicó.

López Piña refiere haber sido trasladado de nuevo, esta vez “hacia la unidad policial conocida como La Motorizada, donde fue "introducido en una celda donde pude observar que hay muchas personas allí, hacinadas, desde hace más de 10 u 11 días, bajo el 'delito' de salir a protestar”.

“Allí no tienen instructor, no tienen a nadie”, advirtió el reportero. “Yo permanecí ahí 72 horas. A las 11 de la mañana me sacan diciéndome que estoy bajo fianza y que puedo ser llevado a juicio por Instigación a delinquir”.

Según lo expuesto por López Pina, los agentes le advirtieron que en 10 días la Fiscalía puede terminar el proceso y ser presentado en los tribunales.

(Con reportes de Ivette Pacheco para Radio Martí)