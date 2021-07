Cubanos siguen denunciado que sus familiares están desaparecidos tras sublevación popular

Familiares de detenidos durante y después de las protestas populares el pasado 11 de julio, entrevistados por Radio Televisión Martí, denunciaron la situación de sus seres queridos, unos en centros penitenciarios y otros sin que se conozca con exactitud dónde están, además del limbo jurídico en el que se encuentran.

Ángel Delgado, padre de cuatro de las hijas de la activista Lisandra Góngora, desde Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, informó que desconoce donde ésta se encuentra detenida.

“No tengo la localización, no sé dónde está presa, me dijeron que estaba en la estación de Zanja y fuimos allí y nos informaron que no estaba, nos mandaron para Villa Marista, envié otra gente y dijeron que tampoco estaba, que la habían llevado para Reloj Club, y no sabemos nada en concreto. Yo tengo cuatro hijos menores de edad que están ahora bajo mi custodia, y se duermen todos los días a las 3 de la madrugada, preguntando por la madre, llorando” contó Ángel.

Desde el poblado de Placetas, en Villa Clara, Girobis Rosado comenta sobre la situación de su esposa Nidia Bienes Paseiro, además de los casos de Arianna López Roque y Mitzael Díaz Paseiro.

“El martes ambas (Nidia y Arianna) fueron trasladadas para la prisión de mujeres de Guamajal, allí no sabemos cómo se encuentran, no hay comunicación. Sobre ellas no sabemos nada. En el caso de Mitzael, yo fui a llevarle las pertenencias a la prisión de La Pendiente, donde fue trasladado y no me recibieron nada, no sabemos más nada”, apuntó Rosado.

En Güira de Melena, Martha Domínguez señala la situación de su hijo, el comunicador Jorge Bello, detenido desde el 11 J, quien supuestamente está en la cárcel Reloj Club, aunque a ella no le han permitido verlo, y lo quieren implicar en el asalto a la Tienda Panamericana conocida por La Imprenta, el día de las protestas, algo que el periodista independiente niega rotundamente.

“Las autoridades me lo quieren implicar en ese delito “robo con fuerza”, ni me lo dejan ver, ni puedo hablar con él”, expresó la mamá de Jorge.

Más de 18 días lleva su familia sin saber de la activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Yolanda Carmenate. Ayer se personaron nuevamente en la Unidad de Instrucción Policial Provincial en la ciudad de Las Tunas, para intentar recibir alguna información, cuenta su hijo Cristian Pérez Carmenate.

“Nos citaron para ese lugar, y mi hermano estuvo allí desde las 9 de la mañana y se fue a las 4 de la tarde, y nadie, absolutamente nadie, lo atendió, ni se le ofreció una explicación de nada, seguimos sin saber de nuestra madre desde el 11 de julio”, enfatizó Cristian.

La semana pasada en el programa de la televisión cubana “Hacemos Cuba”, que dirige el periodista y abogado oficialista Humberto López, se habló sobre la situación de los detenidos debido a las protestas del 11J, en su participación en el espacio, el fiscal José Luis Reyes Blanco, Jefe de Departamento de la Dirección de Procesos Penales, señaló sobre el derecho de los detenidos:

“La comunicación inmediata con el familiar, es uno de los derechos que tienen las personas de saber dónde están detenidos sus familiares, y será comunicado inmediatamente cuando sea requerido”, destacó el fiscal.

Mientras que el coronel Víctor Álvarez Valle, 2do. Jefe del Órgano Directivo Operativo, afirmó:

“En las primeras 24 horas generalmente la familia conoce donde están las personas detenidas, en este caso específico que estamos evaluando, todas las familias ya conocen dónde están sus detenidos y han concurrido a los lugares y se le ha dado atención”, dijo el militar.