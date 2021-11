Consejo para la Transición Democrática en Cuba recuerda a los represores que no existe la "obediencia debida"

Justamente hoy, 16 de noviembre, la ciudad de La Habana, que fuera una de las ciudades más celebradas de América Latina, destino favorito de turistas de todo el orbe, cumple 502 años de fundada, originalmente como “Villa de San Cristóbal de La Habana”, por orden expresa del gobernador español en la isla, don Diego Velázquez de Cuéllar y cumplida por don Pánfilo de Narváez.

A quinientos dos años menos un día de su fundación, La Habana, sufrió una jornada de arrestos, vigilancia y represión como respuesta a quienes pretendían marchar pacíficamente validando el respeto a sus derechos.

Para la habanera Ariana Mena, activista por la libertad de Cuba, "los habaneros no tienen mucho que celebrar”.

“El alma del habanero no solamente está inundada en luto, yo me imagino que muchas personas de aquí, de ciudad Habana deben tener un cargo de conciencia muy grande por no haber salido ayer”, expresó Mena, refiriéndose a la Marcha Cívica por el Cambio convocada para ayer 15 de noviembre por la plataforma Archipiélago.

Refiriéndose a la “Ceiba del Templete”, donde los habaneros solían ir a celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad, dando tres vueltas a la Ceiba en sentido contrario a las manecillas del reloj mientras pedían un deseo y dejaban monedas y pequeñas ofrendas y que fuera removido del lugar, Mena señaló “hasta eso nos han robado”.

“Allí, realmente, no hay nada que celebrar porque, de hecho, la ceiba ya no está ni ahí. Antiguamente la gente iba y le daba la vuelta a la ceiba, ya la ceiba no está ni ahí, ¿ve? ¡Porque hasta eso nos han robado, la idiosincrasia de lo que es el habanero!, exclamó Mena.

Sin embargo, la oficina del Historiador de la Ciudad anunciaba en su cuenta de Twitter un programa de actividades para celebrar el aniversario 502 de la fundación de la ciudad en homenaje al legado del fallecido historiador Eusebio Leal.

María Elena Mir Marrero, también activista prodemocracia en Cuba, dice que en La Habana no hay nada que celebrar, "como tampoco hay qué celebrar en todo el país, a no ser la destrucción, el desamparo estatal que tenemos los cubanos, a no ser la miseria”.

“La Habana refleja, en estos mismos momentos, esos 502 años”, concluyó.

(Con reportaje de Ivette Pacheco para Radio Martí)