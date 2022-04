Condenado a 20 años de cárcel por el 11J enfrenta nuevo juicio por delito "fabricado" en prisión

Maikel Puig Bergolla, condenado a 20 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Güines, provincia de Mayabeque, enfrenta nuevos cargos acusado por el jefe del penal de Quivicán, denunció su esposa, Saily Núñez.

“Supimos por la abogada que le llegó una notificación. Será llevado a un nuevo juicio. Aparte de sus 20 años, le han fabricado una causa común, motivo de mis denuncias. Está siendo acusado de atentado contra el jefe de la prisión anterior donde él estaba. Eso fue en la prisión de Quivicán. Después fue trasladado para la prisión de Agüica, y allí se encuentra actualmente”, detalló Núñez a Radio Martí.

Añadió que su esposo podría ser condenado de uno a 3 años adicionales de cárcel en “un proceso sumario”.

Según dijo, cuando Puig Bergolla fue informado del reciente traslado para el penal de Agüica, en Matanzas, éste preguntó las razones y, supuestamente, en ese momento, Maikel cometió el delito, algo que es falso, asegura.



“Se ve más que claro todo lo amañado. Ellos nunca quisieron responderle. Maikel les dijo, ‘bueno, si no me van a responder a mí, entonces mandaré a mi esposa que vaya a su casa, que venga aquí, que asista a algún lugar donde ustedes le digan por qué me están haciendo este traslado, del cual no me quieren comunicar’. Las palabras fueron tergiversadas. Los únicos que dicen que Maikel dijo que me iba a mandar a mí a lanzarle piedras a la casa de este jefe, son los militares, como siempre, son los únicos testigos, algo que no es real. Ese guardia es el que dice lo de las piedras, el único que lo oyó, supuestamente, que tampoco estuvo presente en el traslado”, señaló Núñez.

El hostigamiento en contra del preso político ya afecta a toda la familia, expresó la mujer, ahora con dificultades para viajar a Matanzas, a 158 kilómetros de su hogar, para visitar a su esposo en prisión. También ha afectado a los dos niños, una hijastra de 12 años y el varón de 9, que enfrenta un rechazo a la escuela por el acoso de que es objeto.



“Ha pasado con mi esposo, ha pasado conmigo y ahora con mis hijos… La niña, al no tener los mismos apellidos, más nunca ha podido ver a Maikel. En la escuela, le dijeron al niño: ‘tú lo que no quieres que tu papá salga. Si tú no copias, tu papá no va a salir, y tu papá está preso por culpa tuya’”, dijo Núñez.

Maikel Puig Bergolla fue juzgado por el Tribunal Provincial de Mayabeque por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato. Recientemente, la embajada estadounidense en La Habana hizo referencia a su caso, citando la injusta condena de 20 años de prisión en su contra.