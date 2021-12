Celebran trabajo de la defensa en juicio a los 17 manifestantes de San Antonio de los Baños

El juicio en contra de 17 residentes del poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, por su participación en las protestas populares del 11 de julio, concluyó este miércoles en la prisión de Guanajay.

El proceso quedó concluso para sentencia con la ratificación del Tribunal Municipal de las peticiones fiscales, que incluyen los delitos de atentado, incitación a delinquir, alteración del orden público y desacato.

Las condenas van desde 6 hasta 15 años de prisión, informa Maribel Cruz, madre de uno de los condenados, el joven de 18 años Yoan de la Cruz Cruz, acusado de filmar y promover la protesta.

“Bueno en el caso de mi hijo, la defensa dijo que Yoan no tenía culpa de eso, que él no fue quien convocó a esa marcha, ese fue el argumento que utilizó la abogada, y dijo además, que no era su culpa, y que no fue por él que se había enterado el mundo, porque eso ya se había publicado con anterioridad en las redes sociales, que se reunirían allí las personas", explicó.

"Pude ver a mi hijo en el juicio, cuando lo trajeron de la prisión de Melena del Sur donde lleva cinco meses, pero no tuvimos ninguna comunicación, allí no se podía ni hablar, nada”, comentó la mujer.

La señora dijo que ahora solo le queda la esperanza de que aproximadamente en 10 días cuando entreguen la sentencia firme, la misma llegue con una rebaja de las duras condenas, ante las súplicas y los alegados que realizó la defensa.

“Los abogados de la defensa lo hicieron bastante bien, defendieron a las 17 personas acusadas, que en su mayoría no los conozco, los abogados pidieron al tribunal que fueran humanos y justos con todos esos muchachos, que no se merecen por manifestarse esa cantidad de años que le piden”, señaló Cruz.

Mientras que el activista, Daniel Alfaro Frías, quien ha estado en contacto con la mayoría de los familiares de los enjuiciados, apuntó que no hubo cambio alguno.

"Se dice que los abogados de la defensa lograron ponen en ridículo a muchos de los testigos que llevaron allí la parte acusadora, pero bueno no es de esperar otra cosa, esas condenas las pone directamente la seguridad del Estado y así mismo las aplican, es decir lo que ellos ya determinaron es lo que van a aplicar”, concluyó Alfaro.

Las peticiones fiscales ratificadas por el tribunal son:

1. Rolando Yusef Pérez Morera, 12 años

2. Carlos Manuel Pupo Rodríguez, 10 años

3. Joel Díaz Hernández, 12 años

4. Miguel Díaz Zaldívar, 8 años

5. Osdany Antonio Ricardo Aguilar, 6 años

6. Rolando López Rodríguez, 8 años

7. Yordan Esteban Brook Amador, 8 años

8. Miguel Díaz Sosa, 13 años

9. Ariel Pérez Montesino, 15 años

10. Omar Hernández Calzadilla, 10 años

11. Julián Manuel Mazola Beltrán, 12 años

12. Denys Hernández Ramírez, 8 años

13. Yunier Claro la Guardia, 12 años

14. Cristhian Reyes Pérez, 10 años

15. Adrián Rodríguez Morera, 10 años

16. Rosa Jany Millo Espinosa, 6 años

17. Yoan de la Cruz Cruz, 8 años