Con el salario promedio en Cuba te alimentas una semana: precios e inflación

La inflación y la escasez de alimentos y medicamentos agudiza la crisis social en Cuba y las autoridades no tienen capacidad para solucionarla, advirtieron cubanos desde varias provincias del territorio nacional a Radio Televisión Martí.

Recientemente, el economista Pedro Monreal dijo en su cuenta de Twitter que el índice de precios minoristas crece en la isla, mientras que el salario medio del cubano sigue perdiendo el poder de compra, y agregó que el salario promedio en el país (3.828 pesos) representa 1:12 dólares al día, menor que los 1.50 dólares diarios que establece Naciones Unidas para marcar la línea de pobreza.

El director del medio informativo alternativo del ICLEP, Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, explica las consecuencias de la actual crisis.

“Sin duda alguna la crisis económica repercute de manera social, y por eso es el alza de la criminalidad y la delincuencia, no solo en la capital, sino en todo el país”, concluyó el comunicador.

Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro Frías señaló que con 3 mil pesos es muy poco lo que se puede comprar.

“Usted compra, sí aparecen, 10 libras de arroz que cuestan 600 pesos, cinco libras de frijoles valen 350 pesos y cinco libritas de carne de cerdo alcanzan los mil pesos, un cartón de huevos llega a los 500 pesos y un litro de aceite 500 pesos más. Eso te alcanza para comer unos cinco días, malamente”, aseguró Alfaro.

El emprendedor Pedro Acosta opina que ya toca fondo la escasez.

“Llevan meses hablando sobre la inflación y estos problemas no son nuevos, lo que pasa es que se han agudizado ahora por la incapacidad del régimen”, recordó.

En la capital cubana, la principal fuente de productos alimenticios es el mercado negro, donde los precios son astronómicos, cuenta la economista Martha Beatriz Roque Cabello.

“Allí, un kilogramo de leche en polvo vale 1.200 pesos, un cartón de huevos 600 pesos y un paquetico con ocho papitas 250 pesos”, destacó.

Desde Matanzas, el director del Instituto Cubano de libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) Alberto Corzo afirma que son los dirigentes los responsables de la actual situación.

“En estos momentos no hay accesibilidad a ningún recurso alimentario. Lo peor de todo esto es que no vemos la luz al final del túnel. La dirección del gobierno no funciona, no sirve”, enfatizó el periodista independiente.

Guillermo del Sol reside en Santa Clara, donde, señala, está fuera de control la inflación.

“Los precios siguen disparados. Ya la carne de cerdo llegó a los 250 pesos y la libra de tomate de ensalada ya anda por los 40 pesos. Acá, en Villa Clara, el euro cuenta 130 pesos, a 126 está el MLC y 120 cuesta el dólar americano”, informó Del Sol.

El biólogo Osmel Ramírez Álvarez, residente en Holguín, describe el impacto de la crisis en la población.

“Hay mucha gente sufriendo en Cuba, la calidad de vida del cubano se ha deteriorado dramáticamente, no solamente por la alimentación. El cubano está trabajando en condiciones infrahumanas, con dolores y la presión alta, faltándole el medicamento”, enfatizó.

Desde Pinar del Río, el agricultor Esteban Ajete Abascal, comentó: “Un ciclo de antibióticos (rocephin), la tira, no hay dinero para pagarlo, puede llegar hasta los 3 mil pesos, el sueldo completo de un trabajador”. Por otro lado, advirtió, “las personas están sufriendo una verdadera hambruna”.