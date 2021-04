CIR da a conocer ganadores de los Premios Di.Verso y Diversidad Plus 2021

<p>El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) dio a conocer este martes los nombres de los ganadores de los concursos <strong>Di.Verso</strong> y<strong> Diversidad Plus 2021</strong>, convocados como parte del Octavo Foro Cultural que lleva a cabo la organización defensora de los derechos de los grupos étnicos dentro de Cuba,</p> <p>De acuerdo con lo informado a Radio Martí por <strong>Marthadela Tamayo</strong>, miembro de la directiva del CIR, este año la elección de los ganadores se logró “después de una reñida decisión por parte del jurado ante la presentación de temas socialmente comprometidos contra la discriminación, la violencia de género y una cultura de paz desde los derechos humanos”.</p> <div class="tag_image tag_audio_plain aa" contenteditable="false" mode="audio|plain|294077">Marthadela Tamayo, miembro del CIR, da a conocer los ganadores de Premiios Di.Verso y Diversidad Plus 2021<img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p>Para seleccionar a los ganadores, el jurado debió basar su decisión el factores tales como “interpretación, identidad musical, valores de los mensajes desde el compromiso social, melodía, ritmo y manejo de los tiempos, para lo cual, la selección fue la siguiente”.</p> <p>. Tema: “<strong>Rap Negro</strong>”, “interpretado por <strong>Flow-T </strong>(Lester Vives Matos) , mejor canción, cuyo contenido estimula valores desde el antirracismo”.</p> <div class="tag_image tag_image5 floatLeft" contenteditable="false" mode="img|enlarge|CC5687C4-4552-4135-9FB3-BC9A118559EC.jpg|5|floatLeft|||0|0|0|1|Cartel Arturo, de la canción ganadora de primera mención en Premios Di.Verso, del CIR"><img contenteditable="true" src="https://gdb.radiotelevisionmarti.com/CC5687C4-4552-4135-9FB3-BC9A118559EC_w268.jpg" />Cartel Arturo, de la canción ganadora de primera mención en Premios Di.Verso, del CIR</div> <p>. Tema: “<strong>Arturo</strong>”, “interpretado por <strong>Don Oskr </strong>(Oscar Suárez Rodríguez) mejor canción, cuyo contenido invita a desaprender la violencia de género contra las mujeres”.</p> <p>. Mención: “para “<strong>Barracón</strong>”, interpretado por <strong>Alfredo Sainz</strong>, tema que dibuja las tensiones que provoca el racismo en la sociedad cubana”.</p> <p><span style="font-size: 1em;">En esta octava edición de los Premios Diversidad Plus 2021, resultó ganadora la actriz, presentadora y activista transgénero de la comunidad LGBTIQ,</span><strong style="font-size: 1em;"> Kiriam Gutiérrez Pérez</strong><span style="font-size: 1em;"> por “estar comprometida en la lucha contra el racismo, la discriminación racial y toda forma de discriminación”.</span></p> <p>. Premio Diversidad Plus a <strong>Pilar Carvajal Bambul</strong>, “lideresa comunitaria, emprendedora, educadora popular” y también a <strong>Fernando Cárdenas</strong> (Internacional XB) “integrante del grupo de hip hop <strong>340 MS</strong>, por su compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación, así como por la defensa del medio ambiente”.</p> <p>Para cerrar el informe, la directiva del CIR eligió como particular recordatorio la siguiente frase: “Somos un país plural el día que asumamos la ética en sus dos sentidos básicos: reconocimiento del otro y reconocimiento en el otro”.</p>