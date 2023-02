Cinco cubanos a las puertas del Grammy

Cinco artistas cubanos esperan conquistar el más prestigioso galardón de la industria musical este domingo, durante la 65.ª entrega anual de los Premios Grammy, que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

El disco "El Alimento", de Erik Alejandro Iglesias, conocido artísticamente como Cimafunk, compite en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.



La canción "Bam Bam" de la cantante cubanoamericana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran fue nominada a la categoría Mejor Actuación de Dúo/Grupo de Pop.

El saxofonista Paquito D'Rivera aspira al premio a la Mejor Composición Instrumental con "African Tales".

El trompetista Arturo Sandoval, con el disco "Rhythm & Soul " y el músico Arturo O'Farrill, con "Fandango At The Wall In New York", se disputan el premio al Mejor Álbum de Jazz Latino.

El evento que se realizará en el Crypto.com Arena tendrá al comediante Trevor Noah como presentador, y entre las personalidades invitadas se encuentra la primera dama, Jill Biden, la actriz Viola Davis y cantantes como Olivia Rodrigo, Cardi B y Shania Twain.



Además, las presentaciones musicales que tendrán lugar en su escenario corren a cargo de Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras, Sam Smith, Harry Styles y Bad Bunny.

Se espera que Beyoncé sea la gran protagonista de la noche, con nueve nominaciones por su producción Renaissance.