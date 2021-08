Cienfuegos encabeza lista de provincias más golpeadas por COVID-19

Con 1.317 nuevos casos de COVID-19 Cienfuegos encabeza la lista de las provincias más impactadas por el virus al cierre del 17 de agosto, día en que el país sumó 8.666 muestras positivas.

Precisamente desde Cienfuegos, el activista Jesús Vilches dijo a Radio Martí que “aquí en los hospitales los pasillos están llenos, no hay medicamentos ni hay nada, esto está colapsado aquí prácticamente".

"Aquí están enterrando los muertos por la madrugada y los están metiendo en bolsas de nylon y para ahí los están llevando. Todo el mundo, aquí casi todo el mundo tiene Covid”, aseguró Vilches.

Por otra parte, la provincia Villa Clara informaba de 554 personas infectadas con el virus. Según la radio local los lugares más críticos son Placetas y la ciudad de Santa Clara.

El periodista independiente Guillermo del Sol dijo que "me imagino que sobrepasen los mil cuando ellos dijeron 500 y tantos porque no hay forma de medir la cantidad de personas que hay contagiadas, porque no hay PCR y ni hay test de antígenos; usted llega al hospital al cuerpo de guardia y está colapsado, lo mismo pasa en los policlínicos y en todas partes, no hay medicamentos de ningún tipo”.

Según Del Sol, una Ley Marcial regirá en Villa Clara a partir de hoy. “Que no es, no creo que sea con el sentido de beneficiar al pueblo con el problema de la Covid, sino con el sentido de controlar las protestas que se están dando acá en Santa Clara, porque son muchas las personas que están muriendo aquí y no se está informando".

"Ayer mismo, en el policlínico Marta Abreu, que es contiguo a mi vivienda, murieron once personas y dentro del mismo barrio mío murieron tres personas más en sus casas”, enfatizó Del Sol.

“Si esas muertes no fueran reales, ¿por qué hubo que hacer una ampliación del Cementerio de Santa Clara, por qué las fosas comunes, por qué hay brigadas trabajando, enterrando personas, por qué la morgue está llena de cadáveres?”, cuestionó el opositor villaclareño.