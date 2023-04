China despliega barcos y aviones de guerra alrededor de Taiwán tras la visita de la presidenta a EEUU

Finlandia se incorporó a la OTAN el martes, asestando un importante revés a Rusia mediante un histórico realineamiento de Europa provocado por la invasión rusa a Ucrania, informó la agencia Prensa Asociada.



El ingreso del país nórdico duplica la extensión de la frontera entre Rusia y la mayor alianza militar del mundo, y representa una significativa reestructuración del panorama de seguridad europeo: la nación se declaró neutral tras la Segunda Guerra Mundial, pero sus líderes expresaron su intención de incorporarse a la OTAN luego que el presidente ruso Vladímir Putin ordenó invadir Ucrania el año pasado, provocando escalofríos en los vecinos de Moscú.



Al elogiar la membresía de Finlandia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que se produjo en el 74 aniversario de la firma del tratado fundacional de la OTAN el 4 de abril de 1949.



"Cuando Putin lanzó su brutal guerra de agresión contra el pueblo de Ucrania, pensó que podía dividir a Europa y la OTAN. Estaba equivocado", dijo Biden. "Hoy estamos más unidos que nunca. Y juntos, fortalecidos por nuestro nuevo aliado, Finlandia, continuaremos preservando la seguridad transatlántica, defendiendo cada centímetro del territorio de la OTAN y superando todos y cada uno de los desafíos que enfrentamos".



La afiliación de Helsinki es un revés político y estratégico para Putin, quien desde hace mucho se ha quejado de la expansión de la OTAN y en parte esgrimió ese argumento como justificación para la invasión.



"Estoy tentado a decir que esta es quizás una cosa por la que debemos agradecer al señor Putin, porque él provocó algo que decía que quería evitar por medio de la agresión rusa, llevando a muchos países a creer que tienen que hacer más para defenderse y para disuadir cualquier posible agresión rusa", declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, justo antes de aceptar los documentos que ratificaron la membresía de Finlandia.



El Departamento de Estado es el encargado de resguardar los textos de la OTAN relacionados con la membresía.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy felicitó a Finlandia, escribiendo en Telegram que "en medio de la agresión rusa, la Alianza se convirtió en la única garantía eficaz de seguridad en la región".

Rusia advirtió que se vería obligada a tomar "medidas de represalia" contra lo que consideró amenazas a su seguridad por el ingreso de Finlandia. Ya ha advertido que incrementará su presencia militar en la frontera si la OTAN despacha tropas o equipos en el que es ahora su 31er miembro.



La alianza insiste en que esto no presenta amenaza alguna para Rusia.



Alarmada por la invasión rusa de Ucrania, Finlandia, que tiene una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, solicitó ingresar en mayo, dejando atrás años de no alineación a fin de colocarse bajo la cobija defensiva de la alianza.



"Es un gran día para Finlandia y también un día importante para la OTAN", dijo el presidente finlandés Sauli Niinisto. "Rusia trató de crear una esfera a su alrededor y, bueno, no somos una esfera. Estoy seguro de que los propios finlandeses se sienten más seguros, que estamos viviendo en un mundo más estable".



La vecina Suecia, que ha evitado ser parte de toda alianza militar por más de 200 años, también ha pedido ser parte de la OTAN. Pero ese proceso se ha visto demorado debido a objeciones de Turquía y Hungría.

Niinisto dijo que la membresía de Finlandia "no está completa sin la de Suecia. Los esfuerzos persistentes para una rápida membresía sueca continúan".

Poco antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que el país "se verá obligado a tomar medidas técnico-militares y otras represalias para enfrentar las amenazas contra nuestra seguridad nacional derivadas del ingreso de Finlandia a la OTAN".



Añadió que el ingreso de Finlandia representa "un cambio fundamental de la situación en el norte de Europa, que hasta ahora era una de las regiones más estables del mundo".



El portavoz del Kremlin Dmitry Peskov dijo el martes que el ingreso de Finlandia demuestra la tendencia antirrusa de la alianza, y que Moscú responderá según las armas que la OTAN coloque allí.



Pero Peskov también trató de minimizar el hecho, señalando que Rusia no tiene disputas territoriales con Finlandia.



No queda claro qué recursos militares adicionales Rusia podría colocar en la frontera con Finlandia. Moscú ha desplegado la mayoría de sus unidades más capaces en Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, antes había dicho que no se despacharían más tropas a Finlandia a menos que el país lo solicite.



"No habrá efectivos de la OTAN en Finlandia sin el consentimiento de Finlandia", recalcó Stoltenberg a reporteros en la sede de la alianza en Bruselas.



Finlandia está protegido por lo que Stoltenberg llamó "la sólida garantía de seguridad" de la OTAN, según la cual todos los miembros de la alianza se comprometen a defender a cualquiera de ellos que sea atacado.



Pero Stoltenberg se negó a descartar la posibilidad de realizar más ejercicios militares allí, y apuntó que la OTAN no dejará que Rusia le dicte sus decisiones.



"Estamos constantemente evaluando nuestra postura, nuestra presencia. Tenemos más ejercicios, más presencia, también en la región nórdica", expresó.



Entretanto, el Parlamento de Finlandia informó que su sitio web fue víctima de un ataque cibernético que dejó sin funcionar algunas secciones de la página.



Un grupo de hackers prorrusos conocido como NoName057 (16) se atribuyó el hecho, afirmando que fue en represalia por el ingreso de Finlandia a la OTAN. Esa afirmación no pudo ser confirmada de manera independiente.



El grupo, que supuestamente ha actuado bajo órdenes de Moscú, ha participado en ciberataques contra Estados Unidos y sus aliados en el pasado. La emisora finlandesa YLE dijo que la misma agrupación atacó el mismo website el año pasado.



El ingreso de Finlandia ocurrió exactamente en el 74to aniversario de la creación de la alianza, por medio del Tratado de Washington el 4 de abril de 1949. Además, coincide con una reunión de los cancilleres de la alianza.



Turquía se convirtió en el último miembro de la OTAN en ratificar la membresía de Finlandia el jueves.