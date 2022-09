Censuran concierto de Emilio Frías y su orquesta El Niño y La Verdad en La Habana por su canción "Cambio" (VIDEO)

El popular cantante Emilio Frías no pudo despedirse del auditorio durante un concierto este sábado, en La Habana, de su orquesta El Niño y La Verdad, en la Casa de la Música de Galeano, que terminó con un técnico de audio arrastrado fuera del lugar y la indignación de los asistentes.

Según se aprecia en un video publicado en Facebook en horas de la madrugada del domingo por el periodista independiente Manuel de la Cruz, personal de seguridad del lugar expulsó con violencia a uno de los técnicos de audio que se negaba a apagar los equipos.

El cantante hablaba al público sobre la censura a su polémico tema "Cambio", su más reciente sencillo, cuyo lanzamiento está previsto para el viernes, 16 de septiembre.



"Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos... Y si van a hacer eso, de verdad, les digo, si se van a poner así no me inviten más. No me llamen más, y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio... De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Dondequiera que yo esté, voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos. Solamente tengo que decirles: ¡Qué la bendición de Yemaya siempre les alcance a todos!", dijo el cantante como introducción al tema final del concierto.

Fue entonces cuando los censores intentaron poner fin a la presentación de forma abrupta, explicó De la Cruz en la red social.

"La presentación cierra con antelación, y no dejan al intérprete finalizar con su clásico tema "Agua pa' Yemayá". Algunos de los participantes, comienzan a proferir insultos contra los funcionarios del local, y luego, incluso, contra el propio gobierno", escribió.



Frías, dirigiéndose a la persona que intentaba presionar a los técnicos para que apagaran la amplificación de sonido (con camisa blanca de mangas largas, en la zona de control de audio), le dice: "Si vas a hacer eso ya me voy, pero que la gente te vea apagándolo. ¿No me puedo despedir de la gente?"

Acto seguido arranca con la canción y en medio de la ovación del público el cantante le dice con sarcasmo a su censor: "Túmbalo si quieres, túmbalo si quieres ahora".

Patricia de Cepeda, una de las seguidoras de De la Cruz, comentó en el post: "Que vergüenza, miedo a una canción, están colgados con palitos y de los chinos".

Por su parte, Yanet Fors escribió: "Es una falta de respeto detrás de otra. Ya ni divertirse con tranquilidad pueden los cubanos. Admirable la actitud del compañero del audio, ojalá y las represalias no sean tan severas, pues al final como a muchos lo aplauden pero lo dejan solo. Entiendo que las personas fueron a divertirse, pero es muy triste que no sepan el poder que tienen. Es su derecho escuchar el concierto completo, para eso pagaron. Si se hubieran quedado todos exigiendo la canción hubiera sido genial, pero todavía prefieren cumplir las órdenes de 4 gatos que no son mejores que ellos".

Esta pudiera ser la última presentación en Cuba del cantante, que anunció el viernes en un video publicado en su cuenta oficial de Facebook que el concierto en la Casa de la Música de Galiano era una "gran despedida" antes de partir a México, donde tiene programados "dos conciertos exclusivos".

Uno de los eventos, titulados Raíces Cubanas" tendrá lugar el próximo sábado, 17 de septiembre, en Cancún, mientras el segundo concierto será en el Gran Mambo Café, del DF, dijo.



En el video, Frías habla también del lanzamiento de "Cambio". El nuevo sencillo de El Niño y la Verdad es "una canción con la que, estoy seguro, se identificarán muchísimos hermanos, muchísimos compatriotas, muchísimos cubanos, estén dentro de la isla o no, pues la palabra cambio es hoy muy necesaria", concluyó.