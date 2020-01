Censurado de nuevo el rapero El Osorbo

El régimen cubano prohibió el sábado en La Habana el concierto del rapero Maykel Castillo Pérez, El Osorbo, a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos.

“Cuando llegamos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el pintor Yaser Castellanos y yo, al lugar donde se celebraría el concierto, la Seguridad del Estado me fue arriba a mí, me montaron en una patrulla, me llevaron al Punto 30 y luego para la unidad policial ubicada en la calle Zanja en Centrohabana”.

El evento estaba previsto celebrarse en un inmueble ubicado en las calles Acosta y Compostela, en la Habana Vieja, lugar que antiguamente albergaba un cine, pero que ahora gestiona el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

“Ese sitio es de Pachito Alonso y su familia. Era un antiguo cine que se lo dieron a esa familia para hacer un centro cultural privado o estatal. Ese tipo de invento que están haciendo aquí ahora en Cuba. Nosotros llegamos hasta el local y tocamos la puerta, pero nos impidieron entrar porque, supuestamente, no había abierto todavía. Por eso nos cogió la Seguridad del Estado”, dijo Otero Alcántara.

El Osorbo explicó a Radio y TV Martí que la policía política lo mantuvo preso durante el tiempo que debería durar el concierto. “Mi concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12. A las 12 y 30 me soltaron sin ningún cargo”.

El agente apodado Enrique advirtió al artista que no se le permitirá ningún espacio público, denunció El Osorbo. “Lo que no queremos es que usted cante nada, ni levante la voz por nadie. Usted aquí no va a cantar en ningún lugar.”

En el concierto acompañarían a El Osorbo otros músicos que no fueron arrestados, entre ellos el rapero Eliécer Márquez “El Funky”, quien confirmó a esta periodista que, al menos la noche del sábado, las actividades del centro cultural fueron suspendidas por la Seguridad del Estado

Maykel El Osorbo salió, recientemente, de la cárcel, donde cumplía una condena por atentado que le fue impuesta tras haber ofrecido el 21 de septiembre de 2018 un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saíz, en el que, junto a otros artistas, se pronunció contra el Decreto 349.