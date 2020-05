Castro y Batista: la prensa y las consecuencias

El análisis de los acontecimientos y su abordaje en los medios de comunicación en la Cuba posterior al golpe militar del general Fulgencio Batista del 10 de marzo de 1952, harían aventurar que la revolución de los castristas aconteció más en la prensa y la opinión pública que en la misma Sierra Maestra o el clandestinaje.

En el artículo Lo que iba a decir y me prohibieron, escrito recién salido de la cárcel tras ser amnistiado por los sangrientos sucesos del asalto al Cuartel Moncada y publicado en el periódico La Calle el 8 de junio de 1955, Fidel Castro reconoce: "el periódico La Calle, junto a la revista Bohemia, han sido un factor decisivo en el triunfo de la verdad y en la aplastante victoria que hemos logrado sobre la hipocresía y el crimen".

De la Sierra a Kukine...

El fallecido Agustín Alles Soberón, quien fuera reportero estrella de la sección En Cuba de la revista Bohemia y el segundo periodista en el mundo en subir a la Sierra Maestra, detrás Herbert Matthews, de The New York Times, y entrevistar a Castro, confesó al autor de este trabajo y otros periodistas de Radio Martí, que luego de bajar de las montañas orientales con las respuestas del jefe rebelde, se escondió por unos días en la ciudad de Santa Clara, en casa de una íntima amiga, hasta que un día se presentó a la puerta una espiritista de la barriada y que pidió hablar con el joven de los papeles. Al tenerlo delante, le dijo: Mire joven, no se esconda más, es peligroso que se esconda en esta situación en que anda metido. En cambio, usted se salvará al seguro si se presenta en público, espere una oportunidad en que pueda personarse en un evento de alto nivel.

Alles, quien sería después en el exilio jefe de Noticias de Radio Martí, aseguró que a los pocos días, Batista daba una rueda de prensa en la mansión de su finca de Kukine en las cercanías de La Habana y pensó que aquella sería la oportunidad predicha por la espiritista. Tras viajar en el auto de un amigo, se presentó en la anunciada conferencia en calidad de reportero de Bohemia y relató que al traspasar el umbral de la sala, el cienfueguero Otto Meruelo, altisonante vocero del régimen, le interpeló desde la tribuna a la diestra del general: "¡Pero qué bien, Agustín Alles, de la Sierra para Kukine!"

Según Alles, Batista atajó al momento: "Otto, el Sr. Alles sólo ha estado haciendo su trabajo, él está en todo su derecho de ir a la Sierra y venir a Kukine, que para eso es periodista".

Batista se había expresado de forma similar sobre los editores cubanos que viajaron a Ciudad de México en octubre de 1953, a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. En una entrevista que le dio a Mathews, del New York Times, el cual fue publicado el 16 de octubre de 1953, dijo que no tenía nada en contra de los editores que fueron a la SIP. También elogió el papel de la prensa, dijo que la censura es "extremadamente impopular", y que jamás pensó en "imponer censura de forma permanente".

Entretanto, tras el triunfo del castrismo, Meruelo cumplió 20 años de cárcel de una condena de 30 por un delito de opinión.

Bohemia, la revista que lo hizo famoso

Pero antes de estar en Kukine, Alles entrevista a Castro para las páginas de Bohemia el 22 de mayo de 1955 -el mismo mes en que el asaltante del Moncada sale de la cárcel- con un aparatoso despliegue de atrevidas y sugestivas fotografías, y bajo el caballeresco título de Soy un combatiente sin odios ni resentimientos. La conversación de Castro con Alles terminó por catapultar al activista desde el plano nacional al continental. La revista desde los años treinta, y por su papel en la opinión pública respecto a la caída del presidente Gerardo Machado, se convirtió en la primera publicación de Cuba y tal vez de Latinoamérica.

Bohemia no parece así detenerse en su afán de promover la causa de Castro pues, el 28 de julio de 1957, publica íntegro el discurso del jefe de los alzados en las montañas orientales bajo el título de Manifiesto de la Sierra Maestra, que firman además Raúl Chibás y Felipe Pasos.

Sobre la libertad de prensa en tiempos de Batista

En tiempos del general Batista, el único medio clausurado por el régimen sería el periódico La Calle -el 16 de junio de 1955- que divulgaba muchos mensajes del Movimiento 26 de Julio. Algunas emisoras fueron cerradas, pero temporalmente. CMCA-Radio Mambí fue suspendida por 10 días en diciembre de 1952. "Batista solía ofrecer disculpas por la censura, y decía que era una acción necesaria debido a la crisis nacional", informa Michael Salwen en su libro "Radio and Television in Cuba".

Salwen dice que el diario en inglés Times of Havana tenía un censor que era amigable y tomaba café en la sala de redacción. Clarence Moore, dueño del rotativo, dijo que sólo un vez hubo censura, cuando no pudieron publicar "una nota sobre las madres de víctimas de tortura de Batista".

En realidad Batista no se carga la Constitución de 1940 -recordemos el papel clave del hombre fuerte para que Cuba pudiera darse la tan alabada Carta Magna de 1940- sino que a partir del 10 de marzo de 1952, específicamente el 4 de abril, firma la Ley Constitucional de la República que establecía unos estatutos añadidos a la Constitución del 40 y que, aunque sigue garantizando la libertad de expresión, en su artículo 41 se encarga de aclarar que la misma podrá "suspenderse en todo, o en parte del territorio nacional por el tiempo que fuere necesario para la seguridad del Estado, o en caso de guerra o invasión en el territorio nacional, alteración del orden público y otros que perturben hondamente la tranquilidad pública; así como cuando sea necesario para combatir el terrorismo o pistolerismo, y podrá decretarse por el Consejo de Ministros rigiendo la Ley de Seguridad y Orden Público, sin perjuicio de las medidas especiales que crea conveniente el Presidente de la República, dándole cuenta al Consejo de Ministros".

Justo lo que acontece en la isla a partir del asalto al Moncada.

Si bien por norma, las contiendas bélicas se caracterizan por atacar el derecho a la libertad informativa -lo que no debe extrañar puesto que primero se ataca el derecho a la vida-, el caso de la contienda isleña de 1956-1958 se comporta de forma bastante sui generis porque, a pesar de las restricciones circunstanciales señaladas en el artículo 41, la subversión siempre encontró los cauces adecuados para acceder con frecuencia, a veces inaudita, a los medios de difusión, tanto cubanos como extranjeros.

¿Qué hizo la prensa con esa libertad de prensa? ¿Contribuyó a la libertad general del pueblo de Cuba?

Adorado por la prensa americana

La prensa internacional, sobre todo norteamericana, no se quedó atrás sino que muchas veces se adelantó y superó a la prensa nacional en su activismo a favor de Castro, así, baste señalar que el 24 de febrero de 1957 -nótese lo cabalístico de la fecha en relación con el levantamiento independentista del 24 de febrero de 1895 y la presunta continuidad del mismo en el castrismo- sale publicada la mencionada entrevista en el Times, en portada, y como la primera de una serie de tres artículos sobre Cuba bajo el título de Rebelde cubano es visitado en su escondite e ilustrado con una foto de Castro armado de un fusil de mira telescópica y con la copia fotostática del autógrafo que le entregara al periodista Mathews.

Un mes más tarde, el 25 de marzo, la revista Life publica el reportaje y una foto de Castro en la Sierra Maestra fumándose un tabaco, tomados ambos del Times, y señala que su reputación como el "Robin Hood cubano" se incrementa cada día.

Al mes siguiente, el 28 de abril, los periodistas estadounidenses Robert Taber y Wendell Hoffman suben a la Sierra y permanecen con los subversivos más de una semana. De esa estadía sale el documental Rebeldes en la Sierra Maestra, transmitido por la cadena de televisión CBS el 19 de mayo de 1957 (otra fecha cabalística, nada menos que el aniversario de la muerte de José Martí en Dos Ríos).

El 21 de mayo la revista Life reproduce la crónica de Taber y Hoffman en CBS. El 7 de enero de 1958 el Times publica un editorial donde se refiere a la carta de Castro, recién conocida en Miami, dirigida a los grupos políticos integrados en el llamado Pacto de Unificación y deja claro su apuesta por el fortalecimiento del Movimiento 26 de Julio.

Ese mismo mes el Times vuelve a publicar otra entrevista a Castro, realizada en la Sierra por el reportero norteamericano de origen húngaro, Andrew St. George. En abril Life la reproduce a doble página y con seis fotos añadidas.

La cronología que publicamos a continuación (tomada de los mismos medios del régimen cubano) muestra que, como ha dicho Timothy P. Wickham-Crowley en su libro Guerrillas & Revolution in Latin America. A comparative study of insurgents and regimes since 1956, Princeton, Princeton University Press, 1993, la presencia de Castro en la prensa de la época era realmente abrumadora.

Cronología de la presencia de Castro en la prensa en tiempos del general Batista (1955-1958)

19/03/1955

Desde prisión, Castro escribe carta al periodista Luis Conte Agüero. Es publicada en la edición de la revista Bohemia del domingo 27 de marzo de 1955 bajo el título Carta sobre la amnistía.

05/04/1955

Con un gran titular que decía Incomunicado Fidel Castro, el periódico La Calle denuncia la decisión de la dirección del presidio de Isla de Pinos de incomunicar al asaltante en represalia por la carta que escribiera a Conte Agüero. La misma carta fue publicada por Bohemia en su edición del 27 de marzo.

13/05/1955

El periódico La Calle denuncia bajo el titular de Quieren matar a Fidel, la existencia de un presunto plan para matar a Fidel Castro.

15/05/1955

Apenas minutos de salir amnistiado después de pasar menos de dos años tras las rejas por los sangrientos sucesos del Moncada en el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos, Castro ofrece una conferencia de prensa en el hotel Isla de Pinos. Al finalizar, entrega a la prensa el Manifiesto al pueblo de Cuba donde reitera que sigue en guerra contra el Gobierno.

Luis Orlando Rodríguez aprovecha y le hace una extensa entrevista que es publicada en el diario La Calle el 16 de mayo con el título de Seguiremos luchando en Cuba. Nunca he abandonado la Ortodoxia. Declaraciones de Fidel Castro.

16/05/1955

Se traslada a un apartamento en 23 y 18, en El Vedado. Concede entrevista al periodista Guido García Inclán en el espacio radial El periódico del Aire, de la COCO.



La Calle publica el Manifiesto al Pueblo de Cuba de Fidel Castro y combatientes.

19/05/1955

Acude al edificio del Retiro Odontológico, en L entre 21 y 23, donde se transmite un radio – mitin en la Onda Hispano – Cubana. Habla Pastorita Núñez y luego Castro.

21/05/1955

La Calle refleja en su primera plana declaraciones de Castro sobre los últimos acontecimientos del país.

29/05/1955

Bohemia publica su artículo ¡Mientes, Chaviano!

30/05/1955

El periódico La Calle publica en primera plana otro artículo de Castro contra el coronel Alberto del Río Chaviano, jefe de la fortaleza del Moncada, bajo el título de Chaviano, el provocador.

31/05/1955

Visita la redacción del periódico Prensa Libre y declara: Todos los voceros del régimen han caído sobre mi persona pidiendo mi cabeza, pero sin rebatir uno solo de los puntos de mi escrito.

07/06/1955

La Calle publica su artículo ¡Manos asesinas!

08/06/1955

La Calle publica su artículo Lo que iban a decir y me prohibieron.

11/06/1955

La Calle publica una denuncia de Castro por la muerte a tiros del ex comandante de la Marina y combatiente de la Guerra Civil Española, Jorge Agostini, bajo el título Frente al temor y frente al crimen.

06/07/1955

Antes de partir para México acude a la revista Bohemia para encontrarse con el periodista Rodolfo Rodríguez Zaldívar. Le responde algunas preguntas y le deja las declaraciones de despedida que recién redactara y que serían publicadas en el siguiente número de la revista.

07/07/1955

Jesús Montané con otros activistas distribuye en distintos órganos de prensa las declaraciones de despedidas de Castro.

10/07/1955

Ya en México Bohemia publica bajo el título Encuestas de Bohemia una serie de entrevistas realizadas a Castro.

06/11/1955

Bohemia publica en su edición de ese día el artículo Mitin oposicionista en Nueva York, del periodista Vicente Cubillas, que reseña el acto del 30 de octubre en el Hotel Palm Garden, presidido por Castro.

20/11/1955

Bohemia publica entrevista de Ramón Coto a Fidel Castro bajo el título Sirvo a Cuba. Los que no tienen el valor de sacrificarse.

08/01/1956

Bohemia publica el artículo de Castro !Frente a todos!

05/03/1956

Bohemia publica artículo de Castro bajo el título de La condenación que se nos pide.

01/04/1956

Bohemia publica en su edición de ese domingo el artículo El Movimiento 26 de Julio, firmado por Castro el 19 de marzo en Ciudad México y en el cual define los objetivos de la organización y su carácter autoritario, en el mismo declara además la radical oposición al diálogo con el Gobierno.

01/07/1956

La sección En Cuba de Bohemia comenta el breve arresto de Castro y su grupo en la capital mexicana.

09/07/1956

Durante la breve estancia de Castro en la prisión de Miguel Schultz 136, México, Bohemia publica el artículo ¡Basta ya de mentiras! El artículo es una réplica a un reportaje publicado en la revista Bohemia por Luis Dan que no resulta laudatorio del 26 de Julio.

11/07/1956

Órganos de prensa en Cuba divulgan una carta firmada por presuntos estudiantes que piden al presidente mexicano Adolfo Ruíz Cortines la inmediata libertad de Castro y su gente aún detenidos en la prisión de Miguel Schultz.

02/09/1956

El periódico Información es el primero en divulgar en Cuba la Carta de México, reproduciendo íntegramente el texto con el título Alianza de Fidel Castro y la FEU, en México.

Bohemia divulga la carta de Castro enviada a su director bajo el título Carta a Trujillo.

07/10/1956

Bohemia publica una denuncia de la FEU sobre un supuesto complot para eliminar físicamente a Castro en México.

19/11/1956

El periódico Alerta publica la entrevista que le concediera al periodista Benjamín de la Vega bajo el título de Declaraciones de Fidel Castro. Presto a deponer su actual actitud.

02/02/1958

Ya confortablemente instalado en el refugio de la Sierra, y tras su debut en la prensa estadounidense, Bohemia publica una carta de Castro dirigida desde las montañas a los periodistas cubanos para que informen al pueblo sobre el movimiento insurreccional. Esta aparece sin censura alguna tal como lo anuncia un titular desplegado en la portada en una tirada de 500.000 ejemplares.