Castro viola la Constitución con política de "regulados", denuncia periodista

El periodista independiente Guillermo del Sol Pérez confirmó desde la ciudad de Santa Clara que solo abandonará su huelga de hambre si el régimen elimina públicamente la prohibición de salida del país como castigo por las ideas políticas y se remite directamente a Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

El activista religioso,miembro de la ilegal Iglesia Católica Antigua, en Santa Clara, está en huelga desde el 13 de agosto, luego que su hijo Adrián, también evangelista, fuera impedido de viajar a Trinidad y Tobago a donde asistiría a talleres religiosos auspiciados por Organización Cristiana Mundial.



Del Sol inició además la campaña #Ni1ReguladoMás exigiendo el fin de las arbitrarias prohibiciones de salida del país a activistas de la sociedad civil cubana.

El 12 de agosto, en el mismo Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el joven fue notificado de que estaba “regulado” y que no le dejarían viajar. Tras esta decisión de las autoridades migratorias Adrián y su padre protestaron pacíficamente en el aeropuerto y fueron detenidos en la estación policial de Boyeros donde fueron multados y luego liberados.

El director de la agencia independiente de noticias “Santa Clara Visión” mencionó a Radio Martí cuáles serían las condiciones para dejar la huelga: “Primero que todo lo tendrán que anunciar públicamente, después que lo hagan, si lo violan, es una sanción más que el mundo podrá poner sobre ellos, queremos demostrar que la justicia está de nuestra parte y que nosotros no hemos violado leyes, incluso está recogido dentro de la mal llamada Constitución, esta última que aprobaron”.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública y oficiales del Ministerio del Interior lo visitaron con la intención de convencerlo para que depusiera la huelga.

“Me dijeron que Adrián no estaba regulado y que esta medida que se tomó era por ese viaje nada más, que él no estaba regulado que podía viajar a donde quiera, que el Estado cubano tiene el derecho de regular a quienes ellos quieran, que estoy haciendo la huelga por gusto, que realmente no estoy amparado en nada”, relató el periodista.

Sin embargo, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, el religioso opinó que la solución a su reclamo no debe ser resuelto por mediación del Ministerio del Interior sino por el Partido Comunista de Cuba y su líder Raúl Castro.

“Me remito al primer secretario del PCC, que es el amo y sumo sacerdote que tiene este país. Él está violando la propia Constitución que maquiavélicamente formó para perpetuarse de por vida en el poder y está violando el Código Penal y el Artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la Libertad de Movimiento, que él sabe que lo está haciendo, del cual Cuba es gestor y firmante”, declaró en referencia al Artículo 13 que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

"Yo no he violado la ley, la han violado ellos, simplemente estoy reclamando un derecho que es de todos los cubanos. A todos esos muchachos jóvenes que les han impedido viajar yo los vi como al hijo mío allí en el Aeropuerto José Martí, por tanto me veo en el derecho y en la libertad de reclamar por todos ellos”.