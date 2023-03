Castigan a preso del 11J porque su esposa se entrevistó con el Arzobispo de La Habana

Delanis Álvarez, esposa del preso político Duniesky Ruiz Cañizares denunció a Radio Martí las represalias que sufre su esposo en la prisión de Quivicán, tras ella entrevistarse esta semana con una autoridad religiosa en el Arzobispado de La Habana.



“Estoy haciendo esta denuncia una vez más, diciendo que fui para La Habana, para el Arzobispado y me entrevisté con el Arzobispo auxiliar, lo cual fue una cita sin manifestarme, una cita simple”, explicó Álvarez.



El motivo de esta cita, relató la esposa del prisionero político, era pedirle al Arzobispo “que fuera a la prisión de Quivicán a entrevistarse con mi esposo y con los demás presos para que les diera su palabra, los bendijera”, apuntó la mujer.

“Todo terminó en que, cuando llego aquí, a mi casa, me encuentro con esta citación diciéndome que se habían llevado a mi esposo esposado, pero que no sabían decirme para dónde estaba ni lo que estaba pasando”, alegó la señora.



“Yo acabo de hablar con Duniesky Ruiz Cañizares, mi esposo, y me está diciendo que sí, que lo trasladaron para el Destacamento 13 y, cuando llega allí, el destacamento estaba lleno de presos y no tenía dónde dormir; se lo dice al guardia que le estaba haciendo el traslado y le dice: ‘Guardia, en este destacamento no hay donde yo pueda dormir’ y el guardia le dijo: ‘No, usted va a dormir en el piso’, dijo Álvarez.

“Mi esposo me acaba de decir ahora mismo que durmió en el piso, como si fuera un perro y las pertenencias de él se las trajeron tardísimo.

No entiendo, por qué, que yo sepa, yo no me manifesté, no he cometido ningún delito, no he hecho nada; nada he hecho para que eso lo hagan con él, pero también dejo bien claro, que hice una denuncia en Fiscalía, porque no entiendo por qué la Seguridad del Estado tiene que estar acosándome constantemente, porque yo no he cometido ningún delito", concluyó Delanis Álvarez.

Duniesky Ruiz Cañizares, detenido por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Mayabeque, cuando miles de cubanos salieron a las calles pidiendo libertad, fue acusado de atentado, desorden público y desacato y condenado a 5 años de prisión.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)