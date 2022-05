Cambian la medida de Jonathan Torres Farrat, detenido cuando tenía 17 años

Bárbara Farrat, madre del joven Jonathan Torres Farrat, preso desde las manifestaciones del pasado 11 de julio, reveló en horas de la tarde de este miércoles que el abogado de su hijo le indicó que las autoridades cubanas habían aceptado una fianza, como un cambio de medida cautelar, hasta el día de su juicio.



"Un cambio de medida, una fianza, hasta el día de juicio, pero nada... se ganó una batalla, como siempre he dicho no podemos parar de denunciar, siempre va a hacer muy importante las denuncias", afirmó.

"Esta es la primera guerra, no se ha ganado la batalla entera"

Farrat subió un video y cuatro fotos en las redes sociales, donde se puede comprobar que su hijo Jonathan está en su casa (en La Habana), acompañándola a ella, su esposo y su hijo menor.



"Después de tanto tiempo no hay quien me le diga a mi hijo ya se acabó la visita, no hay quien me diga que se tiene que ir su hijo...", declaró con la voz quebrada la madre del 11J.



La activista, muy emocionada por lo sucedido, indicó que haría más tarde declaraciones sobre la situación de su hijo. "Patria, vida y libertad caballero, eso es lo único que necesitamos, libertad para nuestros presos politicos".



Jonathan Torres Farrat fue detenido el pasado 13 de agosto, un mes después de las protestas del 11 de julio de 2021, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. El menor enfrenta una petición fiscal de ocho años de privación de libertad por los delitos de "atentado" y "desorden público" por, presuntamente, haber tirado una piedra durante las manifestaciones de descontento popular de ese día.