Califican de vergüenza y traición condecoración de Díaz-Canel en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, otorgó este sábado al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de Collar, un hecho que para muchos ha sido visto como una ofensa.

"Es una vergüenza y una traición a los derechos humanos condecorar a un brutal dictador como Díaz-Canel, responsable de asesinatos, torturas y prisioneros políticos", escribió el reconocido periodista Jorge Ramos, a propósito de ese acontecimiento.

En su opinión "el objetivo de México y de cualquier democracia debe ser nunca parecerse a Cuba".

Ramos, considerado uno de los periodistas hispanos más influyentes, recordó en su perfil de Twitter: "Cuba es una dictadura desde 1959. Amnistía Internacional reporta prisioneros políticos, detenciones arbitrarias y ausencia de prensa independiente. No hay elecciones libres ni multipartidistas".

El mandatario cubano fue recibido con una guardia de honor militar y la entrega de la máxima distinción del gobierno mexicano al sucesor del general Raúl Castro tuvo lugar en la zona arqueológica de Edzná, en Campeche.

El gobierno mexicano consideró que Díaz-Canel ha manifestado interés en profundizar los vínculos bilaterales, ha participado activamente en el fortalecimiento de los lazos culturales entre México y Cuba y entiende que la condecoración del cubano es un acto de reciprocidad al otorgamiento de la condecoración de la Orden José Martí entregada por el gobierno cubano a López Obrador.

El reconocido periodista mexicano Pablo Hiriart publicó un artículo en el diario El Financiero en el que asegura que la recepción al dictador cubano en Campeche obedece a un fin material: "Díaz-Canel necesita cash".

"Algún día no lejano sabremos a qué vino Díaz-Canel a México. Nada de lo que hace el gobierno mexicano es producto de la casualidad ni una inocentada. Los cubanos que aún gobiernan la isla no pierden tiempo ni gastan turbosina en visitas de cortesía. Necesitan recursos, en divisas, para evitar nuevos levantamientos en Cuba. Pueden comprar alimentos en Estados Unidos, sin restricciones por el embargo. De hecho, lo hacen. Ahí está su principal fuente de abastecimiento de diversos productos agrícolas. El único requisito es pagarlo de contado. No tienen crédito, porque no pagan. Mientras conozcamos la verdad acerca de la insólita visita e inverosímil agenda de trabajo, lo que refleja esta reunión en Campeche es una cercanía de nuestro gobierno con dictaduras impresentables", escribe Hiriart.

Díaz-Canel está acompañado de su esposa Lis Cuesta; el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez; de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca; de Salud, José Ángel Portal, la Viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina de la Caridad Vidal; el presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez Díaz; Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores y Marcos Rodríguez Costa, Embajador de Cuba en México.