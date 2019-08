OPINIÓN: ¡Cae el telón en farsa judicial guantanamera!

Un grupo de 17 migrantes cubanos fue asaltado por policías estatales en el hotel donde se hospedaban en Ciudad Juárez, frontera mexicana con Estados Unidos, según declaraciones y videos a los que tuvo acceso Efe.



A los cubanos, que se encuentran en Ciudad Juárez para pedir asilo en Estados Unidos, y al encargado del hotel, los policías estatales de Chihuahua, estado del norte de México, les despojaron de más de 2.000 dólares, entre dinero y bienes.



El comisionado estatal de seguridad de Chihuahua, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reprochó el comportamiento de los policías y dio a Efe que quedó desconcertado cuando vio los vídeos del robo. "No va a quedar impune, no lo vamos a tolerar. Vamos a dar un castigo ejemplar a esos pseudo policías", declaró.



Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló a Efe que la acción de los policías estatales es "totalmente reprochable en el marco legal, actuaremos inmediatamente".



En los videos de las cámaras de seguridad del hotel se observa que los policías intentaron apagarlas y también que les pidieron a los cubanos documentos migratorios, algo que también es ilegal, y que solo pueden hacer las autoridades mexicanas de Migración.



El comisionado dijo que los policías ya han sido localizados y aseguradas las unidades policiales que usaban. "Van a acabar en la cárcel. La política del gobernador Javier Corral es la de proteger a los migrantes, no lo vamos a tolerar", apuntó.



Los policías, cinco hombres y una mujer, que acudieron en las unidades 049 y 012, tumbaron las puertas de las habitaciones este domingo, cuando muchos de los migrantes descansaban de sus arduas jornadas de trabajo en la construcción.



Los agentes cortaron el teléfono y desconectaron el internet del hotel, intentaron apagar las cámaras. Al recepcionista que denunció los hechos en la Fiscalía General del Estado le quitaron su celular y tomaron sus contactos.



Los migrantes declararon que los policías confrontaron al encargado del hotel, que se negaba a dar los números de sus habitaciones, y que a ellos los amenazaron con matarlos o plantarles evidencia de drogas y deportarlos a Cuba si no les entregaban el dinero.



"Entraron policías pidiendo documentos migratorios y me dijeron que me iban a llevar deportado a Cuba y que la única forma que no me llevaban era si les daban 6.000 pesos, al ver que tenía 800 dólares para pagar un abogado, me robaron todo el dinero", dijo Francisco, un migrante cubano que tiene seis meses a la espera de ingresar a EE.UU.



“Estábamos durmiendo, pensé que me iban a violar, a matar, llegaron de malas formas, me preguntaron que para cuándo era mi cita en la Corte”, dice Isairis, una cubana que lleva cinco meses en Juárez y que mañana miércoles tendrá su primera Corte en El Paso, Texas.



“Estoy asustada, aterrorizada, quiten, por favor lo del MPP de retorno a México, tengo mucho miedo”, imploró.



Yosvani Santiesteban, que tiene cuatro meses en Ciudad Juárez esperando su turno para entrar a Estados Unidos, dijo que le robaron unos 100 dólares.

"No era problema migratorio, sino que eran policías malandros (delincuentes) como dicen en México. Ahora no tengo ni para pagar la renta, ni para comer", agrega el migrante.



“Si tú no colaboras con nosotros , te va a ir mal, aquí atrás te vas a romper”, le dijo la mujer policía estatal encapuchada, cuando él se negó a darle los números de las habitaciones de los migrantes cubanos.



“Temo por la vida de mi familia, tomaron mis contactos. Les pedí una orden, y ellos me dijeron que si no les dejaba me iba a ir muy mal, que tenía muchos cargos por tener a migrantes. Para mí, los cubanos no son clientes, son una familia”.



Más de 17.000 migrantes, el 80 % cubanos, esperan su trámite de asilo en Estados Unidos en Ciudad Juárez, una población que en los últimos meses se encuentra en una difícil situación para atender sus necesidades.