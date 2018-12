Bruguera: El gobierno cubano está creando una "policía cultural"

La artista plástica cubana Tania Bruguera, que fue detenida en Cuba la semana pasada junto a otros colegas y activistas por protestar contra el Decreto 349, escribió carta abierta explicando por qué no asistirá a la Bienal de Kochi, en la India, en un momento que considera crucial para la libertad de expresión en la isla.

“En este momento no me siento cómoda viajando a un evento internacional de arte cuando el futuro del arte y de los artistas en Cuba está en riesgo. El gobierno cubano con el Decreto 349 está legalizando la censura, diciendo que el arte tiene que ser creado para ajustarse a sus valores éticos y culturales (que en realidad no definen)", señala Bruguera en la misiva, publicada en su perfil de Facebook.

"Como artista, siento que hoy mi deber es de no exhibir mi trabajo en una exhibición internacional y continuar a avanzar mi carrera personal artística sino de exponer la vulnerabilidad de los artistas cubanos hoy en día", escribió.

Bruguera insistió en que la situación en Cuba forma parte de un fenómeno global de represión contra los artistas y la libertad de expresión.

La artista explica en la carta que amparado en esta nueva ley de censura, el gobierno cubano está creando una "policía cultural" bajo la figura legal de "inspectores" para cambiar "lo que hasta ahora era subjetivo y debatible en un crimen".

Bruguera y muchos otros artistas que impulsan una campaña contra la nueva ley de política cultural esperan que "las regulaciones y normas que el Ministerio de Cultura establecerá para implementar el Decreto 349" incluyan "las sugerencias y demandas que tantos artistas han compartido" con esa institución.

Aunque el viceministro de cultura Fernando Rojas dijo la semana pasada a la agencia de noticias Associated Press que se extendería a varios días más la entrada en vigor del 349, y que se limitaría la figura del inspector y su potestad de cancelar funciones o retirar licencias, artífices de la campaña contra el decreto, como el artista del performance Luis Manuel Otero Alcántara, aseguraron a Radio Martí que seguirán presionando "hasta que se nos reconozca el derecho a mostrar nuestro punto de vista".

