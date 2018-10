Brasil: PT critica a partidos de izquierda y centro por no unírseles contra Bolsonaro

La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil criticó el martes a los partidos de izquierda y centro por no unirse al PT para derrotar al candidato de la derecha, que encabeza las encuestas para la segunda vuelta de la elección presidencial prevista para el domingo 28 de octubre.

Gleisi Hoffmann recurrió a Twitter después que una encuesta publicada el lunes reveló que el congresista Jair Bolsonaro llevaba una amplia ventaja.

“Si el PT no estuviese en la segunda vuelta, apoyaría al adversario del diputado Bolsonaro, porque él no va a promover la democracia en el país. Pensábamos que eso sería un movimiento natural pero vemos que no lo es. Adelante, la historia nos juzgará a todos”, sentenció la presidenta del movimiento político que gobernó a Brasil de 2003 a 2016.

Un sondeo difundido la noche del lunes por la encuestadora Ibope otorgó un 59 por ciento de la intención de voto para la segunda ronda al capitán retirado del ejército, un punto porcentual más que otra divulgada la semana pasada por Datafolha.

​Bolsonaro obtuvo el 46% de los votos en la primera vuelta el 7 de octubre, seguido por Haddad con 29%, en medio de una ola de rechazo de los brasileños a los escándalos de corrupción entre la clase política, a la rampante delincuencia que convirtió a Brasil en el país con mayor cantidad de asesinatos, y a políticas económicas imprudentes que contribuyeron a la peor recesión en una generación..