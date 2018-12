Bolsonaro llama a combatir comunismo impulsado por Cuba en América Latina

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a "consolidar" en América Latina la "nueva línea" política que "nació" en los comicios de octubre pasado y a sumar esfuerzos para combatir al comunismo en la región, impulsado por Cuba y seguido de cerca por Venezuela y Nicaragua.



El futuro presidente de Brasil se manifestó en ese sentido en un mensaje dirigido a la llamada "Cumbre Conservadora de las Américas", organizada por uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que congregó a representantes de una decena de países de la región.



Según Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, "todos" en América Latina "saben cuales son las consecuencias de la izquierda", sobre las que añadió que "el ejemplo más claro es Cuba, y el país que más se aproxima a esa realidad es Venezuela".

En la conferencia, el diputado Eduardo Bolsonaro llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a las "dictaduras" de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Sería un motivo de gran satisfacción para Brasil recibir a ese tribunal", dijo el diputado, quien organizó el evento en la ciudad brasileña de Foz de Iguaçu.

La propuesta del juicio fue planteada por el cubano Orlando Gutiérrez, opositor del régimen cubano radicado en Estados Unidos, quien afirmó que los pueblos de América Latina deben "unirse para ponerle fin" a las "dictaduras comunistas" de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Con apenas 34 años, el tercero de los cinco hijos de Bolsonaro reunió a representantes de los sectores más conservadores de América Latina en la ciudad brasileña de Foz de Iguaçu para lanzar las bases de una plataforma opuesta al Foro de Sao Paulo, que desde hace tres décadas agrupa a organizaciones de izquierda de la región.

Aunque no asistió, el presidente electo de Brasil envió un claro mensaje a esa conferencia y se comprometió a "consolidar" a nivel regional la "nueva línea" política que "nació" en los comicios de octubre pasado.



En su mensaje, dirigido por teleconferencia desde su cama, en su residencia particular de Río de Janeiro, donde se recupera de unas heridas que sufrió durante la campaña electoral, Bolsonaro animó a los conservadores de América Latina "a no desistir, a no perder la esperanza" y "a mantener viva la llama de la libertad".



También pidió "combatir juntos los objetivos del Foro de Sao Paulo", organización que reúne a partidos de izquierda de América Latina, y a librar "una lucha amplia por la libertad, la democracia y el libre comercio".



Conforme a lo dicho por el dirigente político, lo que estará "en juego" a partir del 1 de enero, cuando asuma el poder, "no será el éxito o el fracaso de un mandato, sino el éxito o el fracaso del propio Brasil".



En ese marco, afirmó que está "obligado" a "tener éxito" y que "con eso, la posibilidad de que Brasil acompañe a otros países" en un proyecto similar será "muy grande".

(Con información de EFE)