Berta Soler denuncia en video arresto violento que le provocó lesiones

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció en un video publicado en redes sociales, el arresto violento del que fue objeto el pasado domingo 23 de septiembre, a consecuencia del cual sufrió lesiones de las que aún se recupera.

Soler explicó que salió de la sede nacional del grupo opositor femenino, como habitualmente hace, para manifestarse pacíficamente en la calle a favor de la libertad de los presos políticos, cuando dos agentes de la Seguridad del Estado salieron a arrestarla.

"Una de ellas me coge por el hombro -que tengo lesionado- y con la otra mano me coge la cara", explicó Soler, y agregó que "este arresto no es común".

La líder opositora dijo que en el video se ve cuando la agente mira para atrás y recibe una orden. "Viene lentamente y sola, segura de la orden que había recibido", apuntó Soler, que cayó al piso tras el ataque de la mujer.

La Dama de Blanco sufrió un derrame ocular y lesión en un hombro, según explicó.

Soler responsabilizó al Departamento de la Seguridad del Estado y al régimen cubano de lo que le pueda suceder "a corto o a largo plazo", y aclaró que no padece de ninguna enfermedad a la que pudiera achacarse su muerte.

Cada domingo desde hace más de dos años, las Damas de Blanco son arrestadas arbitrariamente cuando salen a las calles para participar en la campaña Todos Marchamos, a favor de la libertad de los encarcelados en Cuba por motivos políticos.

(Con información de redes sociales)