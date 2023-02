Avanza en Cuba proceso de "elección" a la Asamblea Nacional, con 470 "candidatos" para 470 cargos

El proceso para conformar el próximo Parlamento cubano comenzó este martes con la publicación de una lista de más de 400 candidatos de entre los cuáles saldrá el futuro “presidente” del país.

“Sigue avanzando el calendario electoral de cara a las elecciones del 26 de marzo, donde las cubanas y los cubanos podrán refrendar una lista de candidatos seleccionada por el Partido Comunista de Cuba a través de las comisiones de candidaturas”, indicó en conversación con Radio Televisión Martí, Jesús Delgado Valery, especialista de DemoAmlat (Democracia en América Latina), un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión es el fortalecimiento democrático en la región.

“El 5 de febrero, las asambleas municipales aprobaron, por más que se quiera decir que fue una elección, realmente fue una aprobación de esta lista de candidatos trazada por la Comisión de Candidaturas Nacional, que está obviamente bajo el control del Partido Comunista de Cuba”, subrayó el experto.

El discurso oficial afirma que el partido único no puede nominar candidatos y que la propaganda está prohibida.

“Muestra de la falta de democracia de este proceso electoral es que las asambleas municipales solo pudieron refrendar una lista de 470 candidatos para 470 cargos. De manera que no hay ninguna elección sino simplemente una votación, una aprobación de una lista diseñada previamente con todos los estándares del Partido Comunista para impedir que cualquier persona ajena a la ideología comunista pueda ser parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, dijo Delgado.

Entre los nominados, que serían ratificados, rechazados o anulados durante la jornada del 26 de marzo, está el exmandatario Raúl Castro, el actual gobernante Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el titular de Economía, Alejandro Gil.

Asimismo, fue nominado Elián González, el niño balsero por cuya custodia se desató una disputa en el año 2000 entre Washington y La Habana.

Artistas como el pintor Nelson Domínguez y la directora del Coro Nacional Digna Guerra también aparecen dentro de los nominados, todos miembros del Partido Comunista de Cuba y de su brazo juvenil, la Unión de Jóvenes de Comunistas.

“Vemos lo mismo de siempre, que todo está manipulado y dirigido por el Partido Comunista de Cuba. Y que ellos no conocen lo que es el concepto de elecciones democráticas. Los cubanos no elegimos a nadie, simplemente votamos. Esta elección de diputados no tiene diferencia con las otras tantas que han hecho siempre”, apuntó Zelandia Pérez, presidenta de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), con sede en La Habana.

Durante las elecciones municipales celebradas en noviembre pasado, el opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba informó que habían intentado presentar 6 candidatos. Uno de ellos fue aceptado por los residentes de su circunscripción, pero no logró seguir adelante debido al freno del oficialismo.

El régimen persiste en lo que llama la "democracia" cubana invocando un sistema electoral que, asegura, favorece el acceso del pueblo al poder. Sus críticos señalan que el sistema no da cabida a elegir a individuos que no pertenezcan al partido único y sus organizaciones acólitas.

Díaz-Canel calificó estas elecciones como el proceso político más importante de 2023 y resaltó que se desarrollarán en medio de una compleja situación nacional, marcada por "el bloqueo" y por "una intensa campaña mediática que intenta desacreditar el sistema electoral cubano, acusándolo de antidemocrático".

En ese sentido, el representante de DemoAmlat manifestó que quedan muchas preguntas:

“De acuerdo a la Comisión de Candidaturas se propusieron 19.240 candidatos, luego estos pasaron por un filtro para ser 4.600 y finalmente fueron 470. No hay ningún criterio público de cómo se seleccionan los candidatos de entre los postulantes. Por lo tanto, a la población cubana solamente le queda la posibilidad de votar o no votar, pero no puede elegir”, precisó.