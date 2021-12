Periodistas cubanos llevan meses en prisión sin petición fiscal

Familiares de dos periodistas cubanos en prisión han denunciado hostigamiento y violaciones jurídicas contra ellos, en declaraciones ofrecidas a Radio Televisión Martí.

El periodista y miembro de la Red Cubana de Periodistas Independientes, Jorge Bello Domínguez, preso en el penal de Valle Grande tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, se encuentra aún sin petición fiscal.

Durante las manifestaciones, en Güira de Melena, donde reside el comunicador, fue saqueada la tienda panamericana “La Imprenta”, un comercio de pago en divisas cuya apertura causó gran malestar en los ciudadanos.

Bello Domínguez está acusado de varios delitos, entre ellos, “Sabotaje” y “Robo con fuerza” a la tienda en moneda libremente convertible (MLC) de la localidad, cargos que rechaza.

En llamada telefónica realizada desde el penal a su madre, Martha Domínguez, denunció que siguen las violaciones jurídicas en su contra.

“Lo último que supe de Jorge cuando me llamó, fue que él me dijo que allí, en Valle Grande, hay muchos muchachos presos del 11J, que los están sacando a las 4 de la mañana para llevarlos a los tribunales y hacerles los juicios", dijo la señora.

"Jorge está allí, denunciando todas las cosas malas que están haciendo las autoridades con su caso, él no niega su participación en las protestas, pero reafirma que no tiene nada que ver con la acusación de sabotaje, ni con el supuesto robo con fuerza, ni con el desacato", agregó la señora.

"No sabemos nada, el abogado que contratamos fue a la fiscalía de Bauta, donde habló con el fiscal, y este le dijo que todavía no está listo el expediente. De esto hace más de 15 días y no le han avisado al abogado nada nuevo, a pesar de que nosotros tuvimos que pagar una suma bastante elevada por los servicios legales, fueron 5 mil 400 pesos, esto da asco”, señaló Domínguez.

Mientras que ayer, en horas de la tarde, el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el Combinado del Este, en llamada telefónica con su esposa Eralidis Frómeta, denunció que le siguen negando los medicamentos y la asistencia médica.

El reportero de "Delibera" aún no tiene petición fiscal y está preso desde el 15 de junio, cuando intentaba cubrir una protesta en la calle Zanja.

Lo acusan de “Desacato” y “Propagación de epidemias”.

“Hoy Lázaro Yuri, cumple 186 días en la prisión del Combinado del Este, con un fallo renal y sin recibir asistencia médica. Ayer jueves en la tarde recibí llamada de él y me dijo que todavía no le habían entregado sus medicamentos, que desde el día 10 de diciembre yo entregué a los oficiales del penal, unas vitaminas D, un Ácido fólico y un pomo de Ibuprofeno para la fiebre y los dolores. Voy a seguir denunciando al régimen penitenciario cubano y a la Seguridad del Estado, que es quien está manejando a todo el mundo a su antojo allí en la prisión", declaró Frómeta.

"El mayor Osmani, del Combinado del Este, me entrevistó el día 10 de diciembre. Este oficial me dijo que Lázaro Yuri sería llevado esta semana a un hospital en la capital para ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha ocurrido”, dijo.

Un caso más grave es el del periodista independiente Esteban Rodríguez, detenido desde el 30 de abril y actualmente encarcelado en la prisión Combinado del Este.

Su expediente se encuentra en Fiscalía General, aunque todavía no tiene petición fiscal, según dijo, días atrás, a Radio Martí Nancy López, madre del comunicador y activista.

El periodista de ADN Cuba fue reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

Rodríguez ha estado en huelga de hambre dentro de la cárcel en dos oportunidades para exigir un juicio justo y su libertad. En el segundo ayuno que realizó, las autoridades lo chantajearon para que lo abandonara a cambio de no perder las visitas familiares en la prisión. El comunicador sufre de hipertensión y es asmático, denunció su familia.