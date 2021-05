Artistas cubanos piden al Museo de Bellas Artes que no exhiba sus obras hasta que Otero Alcántara sea liberado

Un grupo de destacados artistas cubanos pidió este lunes al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Fernández, que suspenda, temporalmente, la exhibición física y virtual de sus obras en esa institución, mientras su compañero de gremio, Luis Manuel Otero Alcántara, siga recluido en el Hospital Calixto García de La Habana.

Notables exponentes de la cultura cubana como Tomás Sánchez, Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Celia González y Reynier Leyva Novo, entre otros, rubrican la petición que fue divulgada por el movimiento 27N en su página oficial de Facebook.

“Hemos decidido pedirle al Museo Nacional de Bellas Artes que cubra nuestras obras en físico y que, de alguna manera, impida que se vean, ya sea retirándolas o poniéndoles arriba algo para que no se puedan ver bien las imágenes en la página web del Museo de Bellas Artes”, confirmó desde la capital cubana, Tania Bruguera.

En la misiva, los artistas reclaman la liberación inmediata de Otero Alcántara y el traslado seguro a su hogar, que las autoridades garanticen el acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia, para comprobar su estado de salud físico y mental, y la eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020.

“Esto lo hemos hecho ante la impotencia que tenemos de saber que uno de nuestros colegas está en contra de su voluntad en un hospital. Nosotros sentimos que no es ético y no es moral”, dijo la fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR.

“Como decía Martí: ‘Porque si está la bandera, No sé, yo no puedo entrar’, pues los artistas decimos si nuestro colega está secuestrado en un hospital, nosotros no podemos sentir que está bien que nuestras obras, estén en ese museo”, recalcó Bruguera en referencia al conocido poema de José Martí “La Bailarina española”.

Asimismo, los firmantes puntualizan que es una acción en solidaridad con otros creadores reprimidos.

“Estamos apelando a la responsabilidad de las instituciones con respecto a sus artistas y con respecto a lo que está sucediendo en el arte contemporáneo”, indicó la autora del famoso “Susurro de Tatlin”.

Bruguera informó, además, que han recibido solicitudes de otros artistas que quieren unirse a la iniciativa.

“Todo el que quiera, todo artista que esté en la colección o que esté en la exposición permanente del museo o que quiera que se cubra su obra y se retire de la página web, pues se puede comunicar al correo electrónico del 27N que es: 27n.comunicaciones@gmail.com.

Carta abierta a Jorge Fernández Torres, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba.

La Habana, 24 mayo, 2021

Estimado Jorge Fernández:

Nos dirigimos a usted motivados por un auténtico sentimiento de preocupación y de solidaridad con el joven artista cubano y colega Luis Manuel Otero Alcántara. Él se encuentra desde el 2 de mayo en el hospital Universitario Clínico Quirúrgico Calixto García, secuestrado e incomunicado por la Seguridad del Estado. Otero Alcántara fue sacado de su casa en contra de su voluntad, mientras realizaba una huelga pacífica de hambre y sed con la que exigía las demandas que hasta el momento no han sido cumplidas: devolución de sus obras decomisadas ilegalmente por agentes estatales el 16 de abril, indemnización por la obras dañadas o destruidas, cese del cerco policial al que ha sido sometido desde noviembre de 2020 y la garantía de un libre ejercicio artístico.

La situación de reclusión en la que se encuentra Otero es ilegal, la respuesta a su habeas corpus este 5 de mayo refiere que: "Luis Manuel Otero Alcántara no se encuentra detenido, ni procesado". Este no es un hecho aislado, en las últimas semanas han aumentado los niveles de represión hacia otros artistas y la sociedad civil en general, que han sido sometidos a acoso policial, detenciones y procesos penales arbitrarios, profanación de sus reputaciones en los medios de comunicación públicos, reclusiones ilegales en sus propios hogares, interrupción de la comunicación a través de telefonía móvil, etc.

Como es sabido, el pasado 27 de noviembre más de 300 artistas, cineastas, escritores, periodistas e intelectuales en general se reunieron frente al Ministerio de Cultura para demandar libertad de expresión, cese de la represión y derechos civiles en general, mediante el diálogo y el entendimiento con las autoridades culturales. Sin embargo, la propuesta de diálogo fue rechazada y la represión del Estado hacia los artistas y la sociedad civil ha aumentado considerablemente desde esa fecha.

La situación de incomunicación en la que se encuentra Luis Manuel desde hace más de tres semanas, hospitalizado en contra de su voluntad, sin acceso a teléfono ni a la visita de algunos familiares, amigos y colegas, nos preocupa y alarma. Expresamos también una inquietud legítima por el trato a que puede estar siendo sometido en esta institución, ya que su estado físico se ha deteriorado notoriamente según se ha visto en varios videos filtrados en las redes sociales y en la televisión nacional, en franca violación a su derecho a la privacidad y la confidencialidad de sus registros médicos.

Por lo tanto, las y los artistas abajo firmantes nos dirigimos a usted en su calidad de director del Museo Nacional de Bellas Artes, institución pública subordinada al Ministerio de Cultura y al Consejo de Estado, para demandar lo siguiente:

En virtud del derecho reconocido en el Artículo 4, Inciso c) de la Ley No. 14/1977 Ley del Derecho de Autor a “Realizar o autorizar la publicación, la reproducción o la comunicación de su obra al público por cualquier medio lícito, bajo su propio nombre, bajo seudónimo o anónimamente”, exigimos que estas obras de nuestra autoría, más adelante indicadas y que actualmente son exhibidas en las salas de exposición permanentes y temporales del Museo Nacional de Bellas Artes, sean cubiertas de forma tal que se impida su “comunicación” con el público y que también sean retiradas de la página web del Museo aquellas que no están exhibidas pero que pertenecen a la colección, en tanto no se cumplan las siguientes demandas:

1. Liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara y traslado seguro a su residencia permanente en la calle Damas 955, San Isidro, La Habana Vieja.

2. Garantía de acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia, para comprobar su estado de salud físico y mental.

3. Eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020.

En espera de su respuesta,

-Artistas con obras en las salas de exposición permanente y temporal del Museo Nacional de Bellas Artes:

Tomás Sánchez

Tania Bruguera

Sandra Ceballos

-Artistas con obras que forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, actualmente no exhibidas:

Marcos Castillo

Celia y Yunior

Reynier Leyva Novo