Arrestados activistas contra Decreto 349, entre ellos Tania Bruguera

La reconocida artista cubana Tania Bruguera fue arrestada este lunes junto a Luis Manuel Otero Alcántara y la historiadora Yanelys Núñez Leyva, promotores de la campaña contra el Decreto 349, una ley de censura que pone límites a la creación artística.

Los tres fueron arrestados cuando intentaban acudir a una protesta frente al Ministerio de Cultura, en el Vedado, en una acción que denominaron "sentada pacífica".

El arresto de Bruguera, galardonada con la Beca Guggenheim, el Premio Príncipe Claus y el Herb Alpert Award, entre otras distinciones, fue denunciado por su hermana Deborah Bruguera en las redes sociales.

"Acabo de enterarme que hace una hora la Teniente Coronel Kenia arrestó a mi hermana Bruguera Tania. Pido por favor a los artistas cubanos y a todo el que ha firmado un documento en contra del decreto 349 o que se sienta sensibilizado con la expresión libre que se unan en este momento. Que todas las infamias que sobre Tania Bruguera que se han dedicado a divulgar desde el 2009 y que han provocado que sea eliminada de su círculo de amistades, de sus proyectos artísticos, lo dejen de lado y piensen en lo que significa no tomar una posición hoy a 4 días de la implementación de un decreto en el que no podrás ser un artista independiente a menos que estés declarado a favor de una institución que hoy no respeta ni cuida a sus artistas. No hay color político en esta paleta, sólo humanidad", dijo Deborah Bruguera.

"Vayan frente al Ministerio de Cultura y pidan no la liberación de todos esos artistas de los cuales no tengo todos los nombres porque no hay un solo celular activo en este momento, de ninguno! Pidan por el cese de este gran dolor para la cultura cubana. Contamos con todos los artistas que desean que las leyes que imponen los responsables de la cultura y el arte en Cuba deseen que trabajen para ellos y no para una ideología política. Tu puedes hacer la diferencia!!!!!!!!!", declaró la hermana de Tania Bruguera.

En entrevista con Radio Martí, la actriz y directora teatral Lynn Cruz describió el fuerte operativo policial este lunes en las cercanías del Ministerio de Cultura.

Fuerzas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria mantenían una estrecha vigilancia en los alrededores de esa institución en la capital cubana, según pudo constatar Cruz, que fue interceptada por agentes al salir de su vivienda.

"Yo vivo en la esquina del Ministerio de Cultura, y cuando salí pude reconocer a algunos de los agentes que nos han reprimido en otras ocasiones. La esquina está llena de agentes", explicó la actriz al reportero Luis Felipe Rojas.

En otro testimonio, la actriz Iris Ruiz explicó a Radio Martí cómo fueron detenidos.

"Lanzamos la convocatoria para estar del 3 al 7 de diciembre frente al Ministerio de Cultura, en protesta contra el decreto 349. Acercándose la fecha de esa manifestación han empezado entonces las amenazas", dijo Ruiz.

La actriz confirmó la detención de Bruguera, Otero Alcántara y Núñez Leyva. Mencionó también entre los detenidos a Michel Matos y Amaury Pacheco.

Ruiz explicó que sobre las 2:00 am, Otero Alcántara y Núñez Leyva iban en camino al Ministerio de Cultura, pero nunca llegaron. Desde entonces "no se ha sabido de ellos", puntualizó.

A Bruguera la arrestaron sobre las 10:30 am en su vivienda, según confirmó la artista vía telefónica a otro de los activistas, dijo Ruiz.