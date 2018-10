Arrestadas 19 Damas de Blanco en domingo 161 de represión

Diecinueve Damas de Blanco fueron detenidas en Cuba durante el domingo número 161 de represión contra la campaña Todos Marchamos por la libertad de los presos políticos y contra los intentos de las integrantes del grupo por asistir a misa.

En un contacto telefónico con Radio Martí, el ex preso político del Grupo de los 75 Angel Moya Acosta precisó que donde más detenciones se registraron fue en la provincia de Matanzas, con 13, seguida de La Habana y Santiago de Cuba, con tres cada una.

Moya resaltó que varias de las arrestadas fueron liberadas más tarde en la vía pública, en lugares alejados de sus domicilios. La líder del grupo civilista, Bertha Soler, fue arrestada al salir de su sede en la barriada de Lawton, y hasta la mañana de este lunes no había sido liberada.

El ex preso de conciencia agregó que a pesar de la represión varias Damas consiguieron asistir a misa en iglesias de Matanzas, Artemisa y La Habana, aunque no en la iglesia de Santa Rita, el templo católico al que asistían las Damas desde la Primavera Negra del 2003 y adonde ahora operativos de la policía política no les permiten ni siquiera llegar.

Por otra parte, reportó Moya, la Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba Xiomara de las Mercedes Cruz, actualmente en prisión, fue trasladada el día en que debía recibir visita familiar a un penal en Ciego de Avila. Otra integrante de ambas organizaciones y expresa política, Yunet Cairo, está citada para este lunes al Tribunal de Centro Habana.