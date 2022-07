Ariel Ruiz Urquiola comienza ayuno frente a la sede de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola comenzó un ayuno frente al Palacio Wilson, sede de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, la también activista Omara Ruiz Urquiola, quien no puede regresar a Cuba por órdenes del régimen cubano.



Un video, enviado a nuestra redacción, registró el momento cuando el activista entrega la carta y exige un pronunciamiento "ante la violación al derecho a regresar a su país que está sufriendo su hermana Omara y otros cubanos”. Ruiz Urquiola no ingerirá alimentos ni líquidos hasta no tener una respuesta.



En el video se explica que hace dos años, el activista entregó una carta similar, la cual no recibió respuesta alguna.

La académica y activista Omara Ruiz Urquiola fue impedida de regresar a La Habana, donde reside, a bordo de un avión de la compañía estadounidense Southwest Airlines, por órdenes del régimen cubano.



La activista visitó Estados Unidos para recibir un tratamiento que ya culminó. En serias acusaciones, Ruiz Urquiola dijo que durante el tratamiento médico que recibía en Cuba su vida estuvo en peligro.



“Ellos han tratado de matarme, por eso tuve que venir. No me queda otra alternativa. No tenía ganas de viajar ninguna, pero tuve que venir porque, sencillamente, estaban manipulando los medicamentos arbitrariamente en el Hospital Oncológico, por orden de la Seguridad del Estado”, explicó.



La ex profesora universitaria dijo que ya finalizado su tratamiento quiere regresar a su país porque ahí “lo tiene todo”, incluyendo a su familia, y aclaró que su interés nunca ha sido emigrar.



En el mes de febrero, el régimen cubano también le impidió a la curadora de arte e integrante del Movimiento San Isidro, Anamely Ramos, regresar a la isla después de que esta residiera un tiempo fuera de Cuba mientras realizaba unos estudios en México.