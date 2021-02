"Aquí el que vigila soy yo", le dice El Osorbo a la policía (VIDEO)

El periodista independiente cubano Nelson Julio Álvarez Mairata es el nuevo blanco de la persistente campaña difamatoria del régimen cubano contra la prensa independiente en la isla, pero en declaraciones a Radio Televisión Martí desarticula los argumentos del oficialismo cubano.

Sus declaraciones ocurren luego de que en el sitio oficialista Cubadebate publicara la transcripción de un supuesto interrogatorio donde el comunicador admite haber recibido dinero del sitio digital ADNCuba.

"A Nelson Julio Álvarez Mairata, reportero de ADN Cuba, le pagaron entre 150 y 200 dólares para que cubriera la protesta desarrollada frente al Ministerio de Cultura (MINCULT), el pasado 27 de enero de 2021", destacó Cubadebate.

En su página de Facebook Álvarez Mairata afirma que el oficialismo cita un video supuestamente filtrado en las redes sociales que muestra imágenes de un interrogatorio que le hizo la Seguridad del Estado en su casa, grabado bajo su consentimiento. En este se insertan además imágenes privadas tomadas de un teléfono suyo actualmente en manos de las autoridades cubanas.​

Álvarez Mairata cuenta con orgullo que es colaborador del sitio digital ADNCuba y Tremenda Nota y defiende su derecho a recibir dinero en pago por su trabajo de “informar lo que sucede en su entorno, sin compromisos políticos, ni de otra índole”, según explicó hoy a Radio Televisión Martí.

El reportero independiente, que estuvo entre los jóvenes cubanos detenidos violentamente frente al Ministerio de Cultura (MINCULT) el 27 de enero, considera que recibir dinero por un trabajo que se haga "es lo justo".

"El régimen intenta dividirnos, utilizarnos, para acusarnos de que estamos financiados y armando un show mediático”, declaró a Radio Televisión Martí.

El 27 de enero Alvarez Mairata logró transmitir en vivo las agresiones al grupo de manifestantes antes de ser detenido violentamente.

"Cuando termino la transmisión un oficial cruza la valla de una institución frente al Ministerio… y cae encima de mí y me neutraliza con una especie de llave. Estaba tirado en el piso hasta que vienen unas mujeres vestidas de policía y me trasladan a la guagua. Trataron de entrarme por delante, pero habían varias personas haciendo resistencia (…). Me dan un golpe por detrás, caigo al piso y un policía me agarra por el pelo y me arrastra hasta la puerta de atrás de la guagua, donde me empuja violentamente hacia dentro", relató a Diario de Cuba.

Este miércoles, el también youtuber habló sobre los múltiples interrogatorios a los que ha sido sometido: “Siempre rectifico que soy transparente, que creo en la democracia y que no tengo tabúes a la hora de decir que cobro".

A juicio del joven, con esas acciones el gobierno intenta demostrar que el movimiento 27N está siendo financiado por alguien y que no es un reclamo genuino de jóvenes artistas cubanos.

También aclaró que, aunque se relaciona con varios de los integrantes de ese grupo, no es activista, ni político, ni artístico, ni pertenece al 27N.

"Simplemente estaba haciendo mi trabajo", recalcó.

El reportero calificó de "lamentable" lo sucedido en los últimos días y mucho más con relación a las campañas de descrédito que buscan calificar de mercenario al que recibe dinero pero insistió en que no tiene nada de qué avergonzarse y por eso sigue "con la cabeza en alto”.

En su perfil de Facebook publicó: "Con esto de intento de “descrédito” en el NTV me gustaría sumarme a la campaña de orgullo a pertenecer a los medios independientes. Y aunque no estoy trabajando, el colectivo de ​ADN Cuba es maravilloso como mi experiencia ahí. Siempre me sentiré el flakito de ADN Cuba #YoSoyADNCUBA".

La recia campaña de parte de los medios oficiales cubanos para denigrar el trabajo de los periodistas independientes ha sido criticada por organismo internacionales.

El intento por acabar con la reputación de Nelson Julio fue rechazado por colegas y amigos.

Contó de inmediato con el apoyo desde la isla de comunicadores y artistas, entre ellos Héctor Luis Valdés Cocho reportero de ADNCuba quien hizo público en su página de Facebook "que desde que comenzó a trabajar en medios independientes sintió lo que es la verdadera libertad al redactar sin miedo a la censura".

En ese mismo post Valdés Cocho agregó que todos tienen derecho a cobrar por el trabajo que se realiza.

"Estábamos frente al MINCULT porque ya que los medios de información estatales manipulan y tergiversan noticias, pues alguien tiene que sacarla sin censura y tal como está ocurriendo. Eso es prensa. Es una pena que el sistema totalitario que impera en nuestra isla aún no sepa su concepto", concluyó.