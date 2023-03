Apagones diarios en Cuba amenazan con crisis similar a la del 2021: "la quitan y ya"

Los apagones diarios se han ido incrementado a lo lago de toda Cuba, con un promedio de duración de hasta cinco horas y, sin previa programación, pueden ocurrir en cualquier momento del día, y en más de una ocasión, aseguran residentes en la isla entrevistados por Radio Televisión Martí.



En Cienfuegos son diarios los cortes eléctricos, dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez.



“Los cortes constantes de la corriente por intervalos de cinco minutos, provocó que varias familias sufrieran la perdida de equipos electrodomésticos, y el gobierno les hizo saber que no tenían derecho a reposición porque ellos son los responsables, por no haber tenido la precaución de desconectarlos en el momento preciso”, destacó.



Mientras, en la capital del país, es menor que en el resto de las provincias pero ya hay afectaciones, explicó la economista y opositora Martha Beatriz Roque Cabello.



“En estos momentos aquí, en La Habana, los apagones aparecen de vez en cuando, por un lado y por otro”, dijo la economista.



Son serias las afectaciones en Bayamo, provincia de Granma, por los cortes del servicio eléctrico, señaló Emiliano González: “Cuando no hay electricidad, los sistemas de bombeo no funcionan y, por tanto, no se pueden regar los cultivos en esta época, precisamente, de seca”, observó el agricultor.



Santiago de Cuba también sufre por la interrupción del servicio eléctrico, según informó el cuentapropista Eldris González Pozo.



“Se está yendo la corriente todos los días y no tienen ninguna programación; simplemente, la quitan y ya. Esto es una locura”, aseguró.



En la ciudad de Pinar del Río, las afectaciones ocurren muchas veces en el horario de la cocción de alimentos, apuntó José Rolando Cásares.



“Son diarios y alcanzan hasta las cinco horas, y el gas licuado está en falta total. Para poder cocinar, un saco de carbón está ya en 600 pesos, si lo encuentras”, describió.



Holguín no escapa a la crisis con los apagones, dijo el médico Ramón Zamora.



“Si sumamos estos apagones a la dificultad que tiene la población, que no cuenta con el combustible para cocinar... además que hay una serie de productos perdidos de primera necesidad, tampoco hay medicamentos, ni hay nada”, advirtió el galeno.



Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlay Guerra Blanco dijo que esa provincia no existe una programación de los cortes del servicio eléctrico.



“Ahora mismo, con los apagones, no hay un cronograma, no se sabe en qué momento la van a quitar, ni cuándo va a regresar”, aseguró.



La situación se está acercando a la del año pasado, cuando la crisis energética provocó prolongadas afectaciones diarias en toda la isla, donde algunas regiones sufrieron afectaciones de hasta 12 horas al día sin corriente eléctrica, señaló en reporte la agencia de noticias EFE.



Para este jueves la Unión Eléctrica pronosticaba una afectación en el horario pico de 790 MW. La entidad estatal informó que se mantienen fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica del Mariel, en Artemisa; la Antonio Guiteras, en Matanzas, desconectada desde el 24 de febrero; la unidad 6 de la Diez de Octubre, en Nuevitas, y las unidades 3, 4 y 6 de la Renté, en Santiago de Cuba, además de la 1 y 2 de la Felton, en Holguín, así como la unidad 4 de la central de Cienfuegos.