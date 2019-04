Aniversario del fusilamiento de Alberto Tapia Ruano y Virgilio Campanería Ángel

Un 18 de abril de 1961 fusila el régimen de Fidel Castro en los fosos de La Cabaña a los estudiantes universitarios Virgilio Campanería y Alberto Tapia Ruano.

Virgilio Campanería fue el primer cubano en gritar ante el paredón de fusilamiento, "Viva Cuba Libre, Viva Cristo Rey y Viva el Directorio Estudiantil".

Aquí publicamos su carta de despedida:

La Cabaña, Cuba abril 17 de 1961

A mis compañeros estudiantiles y al pueblo de Cuba en general:

En estos momentos me encuentro esperando la sentencia del tribunal que me juzgo. La muerte no me preocupa, porque tengo fe en Dios y los destinos de mi Patria. Mi muerte será otro paso atrás de los que creen que pueden ahogar con sangre las ansias de libertad del pueblo cubano.

No le temo, que venga la muerte; yo voy feliz porque ya veo libre a mi Patria, ya veo como suben jubilosos mis hermanos la gloriosa Colina, ya no habrá más odio entre hermanos, ya no habrá gargantas que pidan paredón. Todo será amor entre cubanos, amor de hermanos, amor de cristianos.

Pobre Cuba, cuanto has sufrido, pero la Cuba nueva surge del odio para sembrar el amor, de la injusticia para sembrar la justicia, justicia social, no demagogia engañadora de pueblo; una Cuba madura porque ya conoce todos los engaños y a los farsantes; una Cuba para los cubanos y “con todos y para el bien de todos”.

A ti, estudiante, te cabe la gloria de liberar a la Patria y de levantar esa Cuba nueva.

¡VIVA CRISTO REY!

¡VIVA CUBA LIBRE!

¡VIVA EL DIRECTORIO REVOLUCIONARIO ESTUDIANTIL!

Virgilio Campaneria Ángel

También Tapia Ruano escribió una carta de despedida a sus padres:

Queridos viejos:

Acabo de recibir hace unos momentos la ratificación de la Pena de Muerte y es por eso, ahora que estoy en el final, que les escribo estas líneas. No me creerán, pero puedo asegurarles que nunca he tenido tanta tranquilidad espiritual como en ese momento: me siento con sinceridad muy contento presintiendo que dentro de poco estaré con Dios , esperando y rezando por Uds.

Hoy en el juicio vi a mis hermanos y padrinos llorando ¿Y eso por que? ¡No y mil veces No! Se que lo de hoy es doloroso para Uds., pero quiero que se sobrepongan y piensen que Dios en su infinita bondad me ha dado esta gracia de ponerme a bien con El y todos deben de agradecérselo.

Adiós viejucos, tengan mucha fe en la Vida Eterna que yo intercederé por todos Uds.

! VIVA CRISTO REY !

Besos y abrazos, no lágrimas, a todos.

Adiós hermanos, padrinos y familia

FE EN DIOS.

Alberto

PROGRAMA ESPECIAL

Escuche el Programa Entre Nosotros, conducido por Orlando González Esteva, dedicado a esta efeméride.