Andy García y Gloria Estefan lamentan que los cubanos tengan que huir de su país por la falta de libertad

La jornada de estudios sobre manuscritos escritos en la cárcel se celebró este jueves, organizada por la investigadora Isabelle Pouzet Michel de la Universidad Litoral Côte d'Opale, al norte de Francia.

“El objetivo no es nada político: es entender cómo un escritor hace para escribir en la cárcel. Ver el vínculo entre encarcelamiento y escritura. Bueno, es muy posible que los autores que hablen nos muestren en la pantalla los manuscritos”, dijo a Radio Televisión Martí, Pouzet Michel.

En el coloquio online participaron el poeta chileno Luis Contreras Jara, preso durante la dictadura en Chile; Paola Simón, una investigadora que ha dedicado un libro sobre las cartas clandestinas de una unidad penitenciaria en el período de la dictadura en Argentina, Alicia Kozameh, narradora y poeta argentina que vive en Estados Unidos y el escritor y periodista Manuel Vázquez Portal, encarcelado en 2003 en la ola represiva conocida como Primavera Negra de Cuba, actualmente exiliado en Estados Unidos:

“Escrito sin permiso es un libro testimonial, un extenso reportaje donde recojo la experiencia sufrida en una cárcel de la dictadura castrista por oponerme a ella. En su mayor parte fue escrito en la misma cárcel y sacado de ella por vías excepcionales y secretas. Está formado por crónicas, diarios, cartas, poemas y abarca los casi dos años que permanecí en una celda de castigo en el pabellón de máxima severidad de la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba”.

“Lo concebí como una continuidad de mi trabajo como periodista independiente. No podía permitir que me silenciaran con la cárcel y es una muestra de que la verdad no puede ser encerrada porque brota más poderosa y sonora y atrayente. Eso es ‘Escrito sin permiso’, un libro que es realmente una oda en honor a los encarcelados en la Primavera Negra de Cuba en 2003”, resaltó Vázquez Portal.

“Escrito sin permiso” desafía el silencio impuesto por el régimen, difundiendo testimonios del autor, de sus experiencias de encarcelamiento político a la vez que produce un catálogo de personajes y técnicas de reclusión en el régimen de mayor severidad de Boniatico (dentro del centro penitenciario de Boniato), en Santiago de Cuba: los carceleros, los presos, los castigos, las condiciones de vida.

“Yo descubrí su libro escrito en la cárcel. Me ha gustado mucho, me ha interesado mucho, porque es mi tema de investigación. También porque él estuvo encarcelado no hace tanto tiempo y quería tener quizás una impresión un poco más reciente de esto”, apuntó Pouzet.

La escritura carcelaria es un género literario que se caracteriza porque se escribe mientras el autor está confinado en un lugar contra su voluntad, como una prisión o arresto domiciliario y está presente en casi todas las literaturas del mundo.

En Cuba existe una eminente tradición de literatura del presidio. Hombres de la talla de José Martí, Gabriel de la Concepción Valdés (Plácido), Juan Clemente Zenea, Ramón de Palma y Carlos Montenegro, pisaron en algún momento las cárceles de la isla.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)