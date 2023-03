Ana de Armas entre las 25 mujeres más poderosas de People en Español

La actriz Ana de Armas, primera cubana nominada al Oscar, encabeza este año la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de la revista People en Español.

En una entrevista con esa publicación, la aspirante al Óscar en la categoría de Mejor Actriz por su papel de Marilyn Monroe en "Blonde" confesó que dedicó un pensamiento "a todos los cubanos" cuando supo la noticia.

"Pienso en toda la gente, en todos los cubanos, en todos los que han seguido mi carrera y son mis amigos, los que me empujaron a irme de Cuba y luego a irme de España y salir adelante", dijo De Armas.

Sobre el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, señaló que fue una sorpresa, algo con lo que no se atrevía a soñar.

"Es una emoción muy grande, es algo que no me lo habría imaginado nunca, estar nominada al Óscar. Para mí el Óscar cuando crecí o estaba en Cuba y veía el cine americano, era algo que en mi cabeza le pasaba a otra gente. No era una realidad que pude asociar con mí misma o con mi carrera", dijo a People en Español.



La cubana, que emigró de Cuba a los 18 años y está a punto de cumplir 35, cree que el éxito alcanzado con la interpretación del personaje de Monroe en "Blonde" podría allanar el camino a otras actrices hispanas en Estados Unidos.

"Espero que esta nominación y este reconocimiento sea el ejemplo de que ya no hay excusa para decirle a un latino que no puede hacer cualquier personaje. Ya no hay excusa", recalcó.

Sobre Cuba, De Armas dijo que allí tiene todos sus recuerdos, su infancia, parte de su familia, incluidos su madre y su hermano, y cosas buenas y no tan buenas que la convirtieron en la persona que es hoy.



"Todos mis amigos están allí, parte de mi familia está allí, es una atracción muy fuerte que aunque ya no viva allí y solo vaya en algunos momentos en el año cuando pueda, cuando tengo el tiempo, la conexión es muy fuerte", confesó.

Otras dos cubanas, la cantante Camila Cabello y la compositora Tania León, integran la lista de las más poderosas de la revista hispana este año.